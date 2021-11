Feng Shui com cristais: dicas para eliminar a energia negativa da casa

Que tal melhorar a energia da sua casa com Feng Shui, mas sem precisar mudar os móveis de lugar? Essa é a técnica usada por Cris Bevilaqua, especialista em equilíbrio energético. Ela cria projetos de Feng Shui baseados na escola Ba Zhai (escola da bússola), em que a cura dos ambientes é realizada somente com cristais.

De acordo com Cris, a necessidade de mudar o layout dos espaços é um dos maiores mitos relacionados ao Feng Shui: “a técnica que realizo usa apenas cristais para ativar as energias positivas e neutralizar as negativas, sendo uma espécie de guia que trabalha exatamente com a frequência energética de cada direção”, explica.

Sobre os principais benefícios que o Feng Shui pode trazer, a especialista elenca: sentir-se bem em nossa própria casa, conseguir dormir melhor e, por consequência, se recarregar e ser mais feliz e saudável. “O Feng Shui pra mim é como uma agulha de acupuntura na vida. Ele representa o alinhamento de todas as áreas e ajuda a colocar ‘os pingos nos is’ nas energias presentes ao nosso redor”, completa.

A seguir, Cris compartilha algumas dicas de como aplicar o Feng Shui com cristais em casa e eliminar a energia negativa dos ambientes. Confira!

Prepare a casa

Antes de aplicar o Feng Shui com cristais, pode-se fazer uma limpeza energética para tirar as “memórias” ali deixadas por antigos moradores ou mesmo das fases e ciclos que já se fecharam. “Essa limpeza pode ser realizada por meio de ervas, por exemplo. Eu adoro queimar sálvia seca na minha casa”, diz Cris.

É possível também usar incensos, como de arruda, pimenta e canela. Apesar disso, Cris compartilha sua receita preferida para realizar a limpeza:

– Separe 1 litro de álcool, nove pedras de canfora e 120 ml de amoníaco (ou amônia);

– Misture todos ingredientes, macere as pedrinhas de canfora e passe pela casa, principalmente pelos cantos, dizendo as frases abaixo:

“Essa casa tem quatro cantos,

Quatro cantos tem essa casa,

Aqui só entra amor, felicidade, saúde e prosperidade”

“Aconselho que essa limpeza seja repetida a cada seis meses. Além de limpar a energia da casa, essa receita abre os caminhos dos moradores”, afirma a especialista.

Passo a passo para eliminar a energia negativa da casa

Continua após a publicidade

Primeiro, Cris recomenda estudar a planta da casa com o baguá — octógono com todas as direções e as energias contidas em cada uma delas, como norte para o trabalho e sucesso ao sul — posicionado em cima dela.

Depois disso, é necessário observar quais são os desafios da casa e da família e, principalmente, o que pode estar travando determinados fluxos — como saúde, amor e prosperidade, trabalho e projetos futuros — de avançarem positivamente. “Muitas vezes pode estar relacionado a um espaço da casa ou cômodo específico”, explica.

O último passo é neutralizar o ambiente em questão e ativar as energias positivas dos demais espaços, que já estão caminhando por meio da escolha e posicionamento dos cristais corretos.

A seguir, Cris ensina como eliminar a energia negativa em cada ambiente da casa:

Banheiro: dentro dos princípios do Feng Shui, o banheiro é considerado um sugador de energia e equilíbrio, sendo um dos cômodos da casa que merece mais atenção. “A primeira dica é manter a porta do banheiro sempre fechada, para que a energia acumulada no local não seja espalhada para os outros ambientes da casa”, ensina.

Cris também recomenda que seus clientes e alunos incluam uma planta no espaço (da preferência da pessoa, mas que se dê bem com ambientes mais fechados) e nove cristais distintos — nove é o número mais importante do Feng Shui porque representa as noves áreas de atuação da técnica chinesa presentes no baguá. “Para o banheiro, as pedras podem ser variadas, como citrino, quartzo rosa, quartzo transparente e ametista. Essa mesma proposta pode ser aplicada na lareira e na churrasqueira”, diz a profissional.

Porta de entrada: logo no espaço entre o rodapé e o batente, a especialista indica que se coloque duas turmalinas negras, sendo uma de cada lado. “Os cristais vão servir como dois guardiões que protegerão a área”, explica.

Janela: “gosto muito também de pendurar o cristal facetado próximo à janela da casa em que bate mais luz, dessa forma o cristal transmitirá sempre as luzes e energia do arco íris”, afirma a especialista. Essa pedra é muito poderosa e por si só auxilia na eliminação das energias negativas. Segundo Cris, por ter a forma de círculo, o cristal facetado faz a energia circular e se renovar. “É importante que a pedra seja pendurada com uma fita ou linha na cor vermelha, medindo o tamanho exato em múltiplos do nove — 9 cm, 18cm, 27 cm e assim por diante”, diz.

Quarto do casal: “evite colocar objetos religiosos nos quartos. Dentro do Feng Shui acredita-se que esses objetos devem ser dispostos em outros ambientes na casa, como na sala ou escritório. Evite exibir fotos, principalmente de pessoas que já faleceram — este último se aplica a todos os espaços da casa. Os principais objetos, como velas, travesseiros, mesinhas devem ser múltiplos de dois”, explica.

Sala: de acordo com Cris, é importante ouvir músicas agradáveis, acender incensos de ervas, velas ou borrifador para que a energia circule e se renove.

Cozinha: mantenha sempre o fogão em em dia, com todas as bocas funcionando e limpo. Outra dica é manter uma planta de sua preferência no espaço e apostar nos temperos, principalmente no manjericão, erva que atrai prosperidade.