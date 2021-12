Very Peri: 7 ideias para usar a cor do ano na Pantone da decoração

Há poucos dias a Pantone, a maior empresa de consultoria de cores do mundo, anunciou sua cor do ano para 2022, a Very Peri. Trata-se de um tom da família dos azuis, quase lavanda e que representa o futuro, as mudanças e a modernidade. A escolha agradou muita gente.

“Very Peri traz uma atitude alegre e positiva e uma presença dinâmica que encoraja a criatividade sem precedentes e a expressão imaginativa”, contou Laurie Pressman, vice-presidente do Pantone Color Institute no anúncio oficial da marca.

Com várias possibilidades de combinações, esse tom traz sensação de positividade e tranquilidade e pode ser uma boa escolha para transformar os ambientes. Quer ideias de como usá-lo de diferentes formas na decoração? Confira nossa seleção abaixo!

Combine com outros tons de azul

Neste projeto do arquiteto Rodolfo Consoli, este pequeno sofá foi estofado com tecido na cor roxa, assim como algumas almofadas. Repare que para criar uma variação de cores, mas sem muitos contrastes, ele escolheu o azul-marinho e o tom cru para as almofadas. Cinza nas paredes e na estrutura do móvel criou uma base neutra para a paleta.

Visual fresh no quarto

A combinação de tons de lilás e roxos com verdes resulta em uma paleta refrescante e moderna, a exemplo deste quarto. Aqui, o papel de parede estampado com folhagens trouxe uma atmosfera natural para o ambiente e a colcha lilás fez um contraste bonito e diferente do trivial.

Hall de entrada poderoso

Quer uma ideia para dar um up no seu hall de entrada? Aqui, uma paleta diferente com roxo e azul, além do piso estampado para dar ainda mais charme.

Roxo intenso

Em um versão mais escura, o roxo é o tom predominante neste quarto, criando uma atmosfera aconchegante. A parede da cabeceira recebeu um revestimento na cor, além de outros elementos, como o vaso e as almofadas. A cabeceira verde se destaca, mas ainda sim continua em harmonia com a paleta mais fechada.

Lavanda e rosa

Num clima de verão, o tom lilás aparece aqui combinado com rosa e o resultado é uma decoração delicada e alto astral. Uma ideia interessante é combinar uma toalha de mesa lisa e outra quadriculada, como no ambiente acima.

Paleta delicada com amarelo

Que tal combinar lilás com amarelo clarinho? Uma outra ideia de paleta delicada para quem quer mudar o visual da casa, mas sem partir para combinações muito ousadas.

Tom sobre tom

Neste quarto, vários tons e roxos se encontram — desde o vaso na mesa de cabeceira aos elementos da roupa de cama. Brincar com o tom sobre tom é um jeito interessante de criar uma decoração cheia de estilo.