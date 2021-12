Clima aconchegante nesta casa com texturas naturais e linhas minimalistas

Localizada em Rifaina, no interior de São Paulo, esta casa foi construída do zero às margens de uma represa do Rio Grande para ser o refúgio de fim de semana de uma família composta por um casal, com dois filhos adultos. Com um clima aconchegante e permeado por texturas naturais, o projeto de interiores é assinado pela designer Cacau Ribeiro e foi criado em ao projeto de arquitetura da casa, da C4 Arquitetos. Tanto a arquitetura quanto os interiores adotaram a mesma linguagem estética.

Um dos primeiros pedidos dos clientes foi o uso do cimento queimado no piso e em parte do mobiliário. A ideia era conseguir um visual minimalista e elegante, com simplicidade. “Fizemos as bases das camas e as mesas de cabeceira em alvenaria. Usamos pranchas de placas cimentícias para obter uma espessura mais delicada e fazer o rack da sala de TV e os bancos, recobertos com nata de cimento”, conta Cacau.

O cimento queimado também foi utilizado no banheiro a pedido dos clientes, apesar de não ser indicado devido às trincas que o material pode apresentar com o tempo, de acordo com Cacau.

Segundo a designer, o ponto alto do projeto é a marcenaria. Nos quartos amplos e fáceis de limpar, grandes painéis de carvalho com palha separam o dormitório do banheiro, camuflando a entrada. O mesmo recurso foi usado na cozinha gourmet, escondendo o acesso ao lavabo e à lavanderia.

Continua após a publicidade

Outro destaque do projeto são as claraboias no living, nos corredores e nos banheiros, que otimizam o uso da luz natural, trazendo sensação de amplitude e integração com a natureza, favorecendo o ciclo circadiano. “A iluminação zenital proporciona acolhimento e leveza quando bem projetada. Idealizamos, juntamente com os arquitetos, a ideia de trazer essa iluminação natural para dar amplitude aos espaços. Utilizamos biribas por baixo, o que criou um efeito de sombras lindo que muda a cada minuto, de acordo com a incidência do sol”, explica Cacau.

Com 377 m² de área construída, esta casa conta com um grande living com espaço gourmet e área de jogos integrados, brises de madeira voltados para a sala de jogos — onde são guardados os objetos de ski, coletes e remos —, lavanderia e lavabo atrás da cozinha gourmet, sala de TV, quatro suítes, sauna e piscina.