Banheiros retrô: 6 ambientes com o charme de outros tempos

A estética dos anos 1960 e 70 sempre são boas fontes de inspiração para o universo da decoração. Além disso, essas referências de outros tempos trazem formas e cores que surpreendem o olhar e trazem muito charme para os ambientes, a exemplo desta seleção de banheiros que mostramos aqui. Logo abaixo, você confere espaços com revestimentos, louças e acessórios que remetem às décadas passadas, mas que estão super atuais nos quesitos conforto e estilo.

Estampa p&b

Neste banheiro, o desenho que estampa o revestimento já lembra a estética dos anos 1960. Um detalhe interessante é a forma como o acabamento foi instalado — no piso e até a metade da parede. O clima retrô é reforçado pelo formato arredondado do espelho e pelo dourado dos acessórios.

Perfume Art déco

Rosa antigo, piso estampado, acabamento brilhante e formas que trazem à tona o estilo Art déco compõem a decoração deste banheiro estiloso. Aqui, o revestimento cerâmico também cobre a metade da parede, deixando o restante com tinta. Espelho, luminárias, lavatório e banheira tem um design retrô cheio de curvas e detalhes.

Tudo azul

A cor azul é o destaque deste banheiro, que tem uma decoração simples e prática. Aqui, a tinta recobre o lambri e o restante da parede, criando unidade visual. Um espelho oval, com arandelas ao lado, completa o décor da parede. Enquanto o armário de madeira natural, com puxadores pequenos, traz praticidade e um contraste delicado com o azul.

Pequeno e lindo

Aqui, um mistura de estética contemporânea com retrô transformam este banheiro pequeno em um ambiente cheio de personalidade. Destaque para as pastilhas de tamanho micro, que revestem o piso e as paredes. O contraste do preto dos metais adiciona um toque industrial ao visual delicado do revestimento.

Mix de revestimentos

Revestimentos pequenos são a cara do estilo retrô. E aqui neste banheiro, eles foram usados em vários formatos e cores em paginações que fazem acabamentos interessantes no décor. As louças e metais de desenho antiguinho completam o espaço.

Atmosfera cor-de-rosa

Com pé-direito alto, este banheiro foi todo revestido com subway tiles cor-de-rosa. No teto, um lustre de estilo clássico chama a atenção e o clima retrô é complementado pela banheiro vitoriana e o móvel antigo.