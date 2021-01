Estas plantas são fáceis de cultivar em casa. Veja as dicas para cuidar

Janeiro é mês de férias e sempre que temos um tempo livre é bom dar atenção a hobbies que no cotidiano são, muitas vezes, deixados de lado. Jardinagem pode ser um deles.

Plantas , além de ótimas para decorar ambientes, trazem consigo a sensação de acolhimento e, se bem cuidadas, tornam a casa um lugar mais agradável. Consultamos Lucimara Neves, florista há 22 anos, para dar boas dicas de plantas de fácil cultivo para sua residência.

Girassol

O girassol na opinião de Lucimara, é uma planta fácil e ao mesmo tempo difícil de cuidar, pois tem um tempo certo para poda. Ela deve ser feita sempre após o verão, dois dedos abaixo da flor para garantir um bom florescimento na próxima estação.

As folhas verdes amareladas também devem ser retiradas para garantir a saúde do girassol. “É uma planta que pelo nome já diz que ama sol, é perfeita para ser cultivada na varanda da casa ou apartamento. Evite mantê-la dentro de casa, deve ser regada pelo menos uma vez por semana de manhã ou à noite. Caso você não siga esse cronograma de rega, a plantar pode acabar morrendo”, alerta a florista.

No caso de cultivo por semente, a melhor opção é plantar diretamente no jardim e ir acompanhando o crescimento através da irrigação.

Orquídea Phalaenopsis

A flor é uma ótima opção para quem gosta de cor. Há opções roxas, amarelas e vermelhas, em diferentes tons. Seu habitat natural são as florestas tropicais, onde se entrelaça em raízes para se esconder do sol.

Por isso, é uma ótima opção para locais fechados. Lucimara alerta para sempre fazer a poda das raízes amareladas e lavar com água corrente. Após o replantio, é ideal ter pedras fortificantes de nitrogênio, potássio e fósforo para garantir todas as vitaminas para planta. Coloque-a também em um espaço em que a iluminação do sol seja direta e a temperatura varie entre 20°C e 24°C graus.

Jiboia

É uma planta que se adapta a qualquer lugar da casa: gosta de luz e sombra e ama água. São perfeitas para você que tem um cômodo da casa que precisa de mais um destaque.

Bromélia

A bromélia não é ideal para lugares que ela receba muita chuva. Ama sol e pode ser cultivada na lavanderia de casa de acordo com Lucimara. “Geralmente a parte da casa onde lavamos roupa é a mais iluminada o que é perfeito para Bromélia, ela não pode ser regada todos os dias, uma vez por semana já está ótimo”, diz.

Zamioculca

É uma planta resistente e que não necessita de muitos cuidados. Ama ficar dentro de casa e se adapta com facilidade aos ambientes. Assim como a jiboia, a rega deve ser feita pelo menos uma vez por semana. Sempre que surgirem folhas amareladas a poda deve ser feita.

Lavanda

Ama sol, mas não direto, o ideal é que receba seis horas de insolação por dia. Apesar de muitos usarem para chá, também é utilizada em perfumadores, sabonetes. A lavanda é uma ótima opção para colocar na varanda de casa. Ela não gosta de muita água, o ideal é irrigar uma vez por semana no verão e inverno duas.

Quando transplantar é recomendado por Lucimara escolher um vaso onde a drenagem seja facilitada para não ter o acúmulo de água, pois a raiz pode apodrecer se o recipiente não tiver um bom escoamento.

Camomila

Além de ser um excelente chá, serve como uma linda decoração para a varanda. Você pode plantar com o sachê da erva mesmo, em um recipiente transparente com furos na parte de baixo. A florista explica que húmus de minhoca, auxilia no crescimento da planta. Ela também recomenda que a cada uma semana a terra seja molhada com a ajuda de um borrifador de água.