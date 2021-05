Urban Jungle: conheça o apartamento repleto de plantas de Isabela Capeto

Quando a estilista Isabela Capeto precisou gravar um vídeo em casa para a SPFW, ela pediu ajuda para sua tia, a paisagista Anna Luiza Rothier, para deixar seu apartamento “mais verde” e criar um cenário mais impactante para a produção.

“A Isabela já tinha muitas plantas em casa, mas não era nada exagerado como acabou ficando propositalmente, já que a minha interferência tinha fins cenográficos”, explica Anna Luiza. “Mas ela gostou tanto do resultado que, após a gravação, me ligou toda empolgada avisando que queria manter aquele clima ‘urban jungle‘ dentro de casa”, completa.

A paisagista, então, voltou ao imóvel de 232 m² com um caminhão carregado de plantas que sobrevivem bem à sombra, que foram distribuídas por todos os ambientes, incorporando-se ao décor assinado pela dupla de arquitetos Beto Figueiredo e Luis Eduardo Almeida, do escritório Ouriço Arquitetura (integrante do elenco CASACOR Rio). As espécies que precisam de mais luz natural foram concentradas nas varandas da sala e do quarto.

A varanda coberta do living ganhou asparagus, syngonium, ficus, leea e lírio-da-paz distribuídos no alto de todo janelão, que tem vista para o Pão de Açúcar.

Já a biblioteca do apartamento, repleta de livros de arte, moda e literatura, agora conta com syngoniuns e filodendros posicionados na prateleira superior para formar uma cascata verde que tende a se avolumar com o tempo.

A cozinha aberta para a sala recebeu samambaias, dracenas, syngoniuns e jiboias, que se enfileiram no alto dos armários.

No quarto da estilista, a varanda foi tomada por vriesias, neomaricas, pleomelles e dracenas.

“O lavabo nem precisava de plantas porque as paredes, revestidas com tecido estampado de folhas de costela-de-adão, já lembram uma selva urbana. Mesmo assim, não resisti e salpiquei algumas dracenas em vasos de bambu”, brinca a paisagista, que assim como os arquitetos autores do projeto de interiores, integra o elenco da CASACOR na mostra carioca deste ano.