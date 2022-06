Decoração: 15 itens no estilo ‘Pantanal’ que vão colorir sua casa

Sucesso em sua versão original, de 1990, e também no atual remake, a novela Pantanal é um dos assuntos mais comentados na internet – e fora dela. Assim como toda produção que ganha o mainstream, o universo que envolve a dramaturgia saiu da tela da TV e virou temática do universo pop, com suas estampas invadindo as tendências de moda, turismo, gastronomia e decoração. De acordo com a ferramenta de tendências do Google, as buscas por “novela pantanal” aumentaram em mais de 500% desde a estreia da trama no fim de março.

Aliás, as estampas de animal print e botânicas são uma ótima opção para quem está buscando decorar a casa com mais cor e mix de informações. Além disso, o Google Trends aponta uma alta procura por móveis de couro após o início da novela em março de 2022.

A seguir, você confere uma seleção de itens de decoração para deixar qualquer lar mais “pantaneiro”.

1) Adorno bichos do Pantanal onça, Tok&Stok, R$ 49,90

2) Colcha Bambu Tropicalíssima 320 fios, Mundo do Enxoval, R$ 2.464,00

3) Almofada Herança Tropical, Tok&Stok, R$ 92,90

4) Folha decorativa de cerâmica banana leaf, da Lyor, na Amaro, R$ 45,99

5) Tapeçaria de parede Onça 65×45, da Design Up Living, na Amaro, R$ 76,41

6) Fronha de onça Going Wild, Tok&Stok, R$ 27,90

7) Escultura Leopardo em poliresina, da Mart, na Amaro, R$ 159,99

8) Lugar americano Orquídeas Selvagens onça, Tok&Stok, R$ 29,90

9) Toalha de mesa de onça 3.20×1.50, do Acervo Panelinha, na Amazon, R$ 238,25

10) Sousplat Orquídeas Selvagens, Tok&Stok, R$ 25,90

11) Capa de almofada bordada Uarini, Westwing, R$ 229,90

12) Quadro com vidro Cheetah 60x40cm, Westwing, R$ 174,90

13) Cobre-leito Essencialle Borogodó Animal Print 150 Fios, Westwing, R$ 222,90

14) Sofá Ettore em couro, Westwing, R$ 7.399,00

15) Escultura de onça terracota, Americanas, R$ 79,90

