Alerta tendência de moda: estampas botânicas vão invadir seu guarda-roupa

A vida entre quatro paredes no confinamento mostrou a falta que faz o convívio com o verde. Manter distância dos espaços naturais foi desafiador até para as personalidades urbanas que gostam de ritmos acelerados. Há quem tenha recorrido às plantas em casa para preencher esse espaço e até abandonado a cidade para se isolar no campo.

Fato é que a saudade do contato com o mundo externo bateu forte e, como um reflexo social, a moda se apropriou das sensações e as transformou em jeitos de vestir, traduzindo desejos em estampas, movimentos de tecidos e combinações de cores.

Os exemplos são vários. Mesmo com pouco tempo de vida, a Savage X Fenty, marca de underwear da cantora Rihanna, já impacta o calendário fashion com desfiles aguardados pelo público. No último, apresentou lingeries cobertas de flores, que apareceram ainda no cenário e na maquiagem.

As passarelas também tiveram as interpretações da temática botânica de Valentino, Dior, Erden, Jason Wu e Saint Laurent, que mostraram peças fluidas e delicadas, além de paletas de cores e bordados com elementos que remetem ao natural.

Aqui no Brasil, a carioca Farm, conhecida pela estamparia autoral, lançou a primeira coleção mundial em parceria com a norte-americana Levi’s, replicando a biodiversidade brasileira em padrões impressos nos jeans.

Não faltam convites para um escape seguro por meio das roupas nem lembretes de que o verde é fundamental para nossa existência e bem-estar. Cai bem valorizá-lo e preservá-lo – uma responsabilidade que cabe a nós e à moda também.

1. Vestido, Zara, R$ 359

2. Sandália, Luiza Barcelos, R$ 449

Continua após a publicidade

3. Maiô, Haight, na Amaro, R$ 428

4. Shorts, Farm+Levis, na OQVestir, R$ 329,90

1. Bolsa, Coach, R$ 5 298

2. Sandália, Arezzo, R$ 279

3. Top, Versace, na Farfetch, R$ 4 541

4. Brincos, Zara, R$ 159