8 plantas que não exigem muito cuidado para ter dentro de casa

Tempo e dedicação são as duas palavras mais associadas quando se trata de manter as plantas saudáveis e prósperas, porém nem sempre é possível ter este cuidado devido à correria do dia a dia.

Por isso, a seguir, separamos 8 espécies de plantas que demandam poucos cuidados e que você pode ter dentro de casa sem se preocupar!

1. Samambaia

Ser regada apenas uma vez por semana é tudo que uma samambaia precisa. Elas suportam com facilidade períodos de seca – e a ausência de luz solar no ambiente não é um problema para elas, uma vez que o sol direto pode queimar suas folhas.

2. Espada-de-São-Jorge

Tanto dentro como fora, em pleno sol ou à meia-sombra: a Espada-de-São-Jorge é uma planta que se adapta a qualquer ambiente. Seu cuidado é muito simples e fácil. A dica é regá-las uma vez por semana e não deixar com excesso de água, principalmente no inverno.

3. Cacto

O cacto é um planta que também exige poucos cuidados, uma vez que são bem resistentes e precisam de pouca água para sobreviver. Porém, existe apenas uma exigência: estarem em um ambiente bem iluminado, com abundância de luz natural ao longo do dia.

4. Hibisco

Além de ser uma planta de cuidados simples, o hibisco possui uma floração linda e resistente, que surge normalmente no final do inverno ou começo da primavera. Não são rígidos quanto ao tipo de solo e resistem à falta de água, sobrevivendo com regas eventuais.

5. Costela-de-Adão

Com suas folhas grandes e verdes, a Costela-de-Adão vai dar aquela estética delicada para o décor da sua casa! É uma espécie de planta que gosta de luz – portanto, não esqueça de posicioná-las em um espaço favorável. Ambientes com iluminação indireta e meia-sombra são ótimos lugares para ela. Evite deixar a luz do sol bater diretamente em suas folhas.

6. Tillandsia

A tillandsia só tem uma única exigência em relação a seu cuidado: ficar longe do sol. Ambientes internos são a melhor morada para esta espécie. Elas não necessitam de rega constante, pois absorvem a umidade do ar.

7. Jiboia

Linda, resistente e ideal para complementar a decoração do espaço, a jibóia pede pouca manutenção: basta regar uma ou duas vezes na semana e garantir um pouco de luz natural.

8. Pata-de-Elefante

Uma planta chave para ter no seu jardim! As patas-de-elefantes são plantas fáceis de cuidar, pois sobrevivem e crescem com pouca água. Praticamente não exigem manutenção e suportam longos períodos de seca, armazenando água em seu tronco.