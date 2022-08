Cozinhas da CASACOR Rio Grande do Sul: 7 projetos para você se inspirar

O lugar preferido e mais frequentado da casa de muitas pessoas com certeza é a cozinha, uma vez que é o espaço perfeito para cozinhar, conversar e saborear refeições especiais.

Seja gourmet, de parede única ou minimalista, a cozinha ganhou destaque na CASACOR Rio Grande do Sul 2022 e cativou os visitantes que passaram por lá. Por isso, a seguir, inspire-se e conheça um pouco mais sobre os projetos dessas 7 cozinhas.

Las Ventanas, por Quadriarq

Tons claros, linhas retas e minimalistas preenchem a cozinha do espaço Las Ventanas, assinado pela Quadriarq. O ambiente como um todo carrega o conceito da arquitetura típica do litoral uruguaio e interpreta um espaço de convívio, provocando a conexão entre as pessoas e o exterior.

Morada Gourmet Fibraplac, por Melina Knopp

A cozinha gourmet assinada por Melina Knopp traz funcionalidade aliada à estética. A madeira que preenche o espaço reforça o conforto, enquanto os tons de fendi utilizados trazem quietude e sofisticação.

Pied-à-Terre, por Livia Bortoncello

Cozinha integrada ao ambiente é a tendência preferida de muitos! Por isso, Livia Bortoncello apostou em um espaço em que a luz natural foi o ponto de partida na escolha das cores e texturas que completam o gourmet.

Boiler Studio, por HVM Arquitetura

Se você é apaixonado por espaços em tons escuros, a cozinha do Boiler Studio assinado pela HVM Arquitetura vai te conquistar! O espaço compacto transmite amplitude ao integrar todos os ambientes do loft, especialmente a cozinha.

Casa Alma, por Joana & Manoela Arquitetura

Com materiais e cores que despertam os sentidos, a cozinha da Casa Alma é elegante e multifuncional, uma vez que, ao ser integrada ao restante do espaço, vira um ambiente de convívio.

Dois Tempos – Espaço Duratex, por Luiz Sentinger

Um toque de cor pode trazer leveza e alegria ao espaço. Foi pensando nisso que Luiz Sentinger projetou uma cozinha que apresenta linhas puras, paleta de cores sóbrias e marcenaria colorida.

Casa Pluma, por Lineastudio Arquiteturas

A elegância do branco e o traçado minimalista da cozinha projetada pelo Lineastudio Arquiteturas mostra que não precisa de muito para se ter um espaço funcional e charmoso.

Serviço CASACOR Rio Grande do Sul 2022

Data: de 06 de agosto até 02 de outubro de 2022

Endereço: Rua Dona Leonor, 360 – Bairro Rio Branco – Porto Alegre/RS

Horário: de terça a sexta, das 13h às 20h30 (visitação até às 22h)

Sábados, domingos e feriados das 12h às 20h30 (visitação até 22h)

Ingressos: https://casacorrs.byinti.com/