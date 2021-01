13 inspirações de cortinas coloridas para mudar a décor

Tendência na decoração, as cortinas coloridas possibilitam trazer um novo astral para a casa sem grandes reformas. Seja no quarto, na sala ou até na cozinha, as cortinas deixam o ambiente mais charmoso, bloqueiam a luz do sol quando necessário e ainda trazem aconchego.

Mesmo para quem não é fã de tons muito acesos, é possível recorrer às colorações mais neutras e sutis, mas ainda assim garantir um pouco de cor e vida ao espaço. Confira nossas seleção de cortinas coloridas para se inspirar:

