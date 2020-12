Cortina ou persiana? Tire suas dúvidas e veja modelos e combinações

Vitais para filtrar a luz solar e assegurar a privacidade dos ambientes, as persianas e cortinas têm inúmeras variedades, funções e aplicações. O que diferencia a persiana da cortina é, basicamente, o aspecto tecnológico, pois geralmente têm lâminas que rodam sobre um eixo horizontal. “As persianas são muito versáteis, desde os tipos materiais de que podem ser feitas, como madeira, metal, tecido tecnológico, entre outros, até a aplicação que terão”, diz a arquiteta Patrícia Penna.

As tradicionais cortinas de tecido podem ser aplicadas tanto sozinhas – em locais com menos demanda de proteção e filtro de luz – quanto de maneira complementar às persianas. Essa, aliás, é uma tendência, segundo a arquiteta. “Conciliar cortina com persiana nos permite uma brincadeira de cores e texturas diferentes”, diz.

O que levar em conta na hora de escolher cortina ou persiana?

Pense nas atividades que serão desempenhadas no ambiente e no investimento que você quer fazer. Modelos de persianas com mecanismos elaborados são mais caros e, a depender do tecido e dos tipos de pregas, a cortina também tem preços que variam bastante.

Mais privativos, quartos e as salas de TV precisam de bloqueio maior da luz. Por isso muita gente opta pelo tecido do tipo blackout, que bloqueia totalmente a luz. Já as varandas e salas de estar podem ter cortinas ou persianas que, em vez de bloquear, filtram a luz para proteger os móveis da incidência direta do sol.

“Nem toda persiana é igual, por mais que aos olhos e ao toque, pareçam. Tecidos naturais como linho e algodão, ou mistos, não cumprem função de filtragem dos raios UV, mas apenas fazem o controle da luminosidade dentro do ambiente”, explica Patricia. Igualmente importante ao aspecto técnico é a combinação com a decoração do ambiente.

Leve em conta que as cortinas de tecido precisam ser lavadas com certa frequência, para tirar a poeira que se fixa no tecido. Lembre-se que cortinas de tecidos naturais, como linho ou algodão, podem encolher na lavagem.

Já as persianas podem ter tratamento que impede que a poeira grude no tecido. Persianas celulares são mais práticas e podem ser limpas com um aspirador e espanador, bem como as persianas de lâminas. Um dos modelos mais acessíveis é o Rolô que é uma tela, com ou sem proteção UV, que pode ser recolhida ou baixada.

Confira como a arquiteta trabalhou com diferentes modelos e combinações:

Os chamados modelos de persianas celulares, além de filtrar a luz, fazem também uma proteção acústica no ambiente. Também existem os modelos de lâminas e tecidos com duas cores, uma externa e outra interna.

Como pensar nas medidas de persianas e de cortinas?

Cortinas ou persianas podem ser fixadas sobre as janelas – abaixo do forro – ou dentro de cortineiros executados no próprio forro, com caixas e trilhos escondidos.

Na hora de calcular as medidas, considere uma margem de 10 cm a mais, de cada lado da persiana, a partir de cada lado do vão onde serão instaladas. Na altura: podem ser fixadas entre 15 e 20 cm acima do vão. Em janelas, as persianas podem seguir até o piso, ou também passar cerca de 15 cm abaixo do vão.