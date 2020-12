Como combinar as 2 cores que são tendência para 2021 na decoração

Referência mundial, a Pantone divulgou as duas cores que serão tendência em 2021: o cinza Ultimate Gray e o amarelo Illuminating. A dupla de cores tem um significado na decoração: une a estabilidade do cinza à alegria do amarelo.

É a primeira vez que a Pantone elege o cinza como destaque anual. A mensagem transmitida pelo conjunto, segundo a Leatrice Eiseman diretora executiva do Pantone Color Institute, é de força e esperança.

Na decoração, a combinação de cinza e amarelo é clássica e versátil, vai bem em diferentes ambientes da casa. Uma dica, segundo a arquiteta Pati Cillo é usar o cinza como base, em pisos e paredes e o amarelo em pontos de destaque. Confira ideias de combinação: