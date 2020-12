8 ideias de ambientes com parede de tijolinho para você se inspirar

Nada mais charmoso do que o toque rústico de uma parede de tijolinho aparente. Apostar no visual natural do material cai bem na decoração de ambientes externos e também em áreas internas.

Quem deseja investir nesse tipo de revestimento pode usar materiais cerâmicos, sintéticos até o original de barro, o mais comumente encontrado na estrutura das construções.

Selecionamos diferentes projetos de arquitetos que usaram paredes com o revestimento em ambientes internos. É possível usar tijolinho de variadas formas. Confira 8 ideias inspiradoras:

1- A arquiteta Cristiane Schiavoni, por exemplo, usou os bricks de cerâmica, que são placas que simulam a forma dos tijolinhos. Existem diversas opções no mercado de revestimentos de cerâmica que imitam tijolinho, do mais rústico ao mais sofisticado. A vantagem é que não precisa descascar a parede e pode ser uma alternativa para construções que utilizam blocos de cimentos.

2 – Já o projeto elaborado pelo arquiteto Bruno Moraes tem o brick modelo Brick Mattone, que dá o efeito do tipo mais tradicional de tijolinho aparente.

3- A arquiteta Júlia Guadix, da Liv’n Arquitetura, investiu na parede de tijolinhos para o quarto do casal. O revestimento natural tem também uma função térmica: ajuda a manter a temperatura mais quente no inverno e refresca o ambiente no verão.

Continua após a publicidade

4- A parede da sala de TV concebida pela arquiteta Pati Cillo também tem tijolinhos reais, mas neste caso eles foram cortados ao meio para uma profundidade menor no painel. Ela também criou nichos para destacar objetos de decoração.

5- O tijolinho também pode ser pintado. Neste projeto do arquiteto Renan Altera, a parede de tijolinhos recebeu tinta branca para dar mais efeito ao verde do jardim vertical.

6- Neste quarto de um jovem projetado pelos arquitetos do Andrade & Mello Arquitetura, a parede de tijolinhos cinza dá um contraste interessante com o preto dos armários.

7- A arquiteta Marina Carvalho escolheu a cor azul para esta parede de tijolinhos naturais. A dica na hora de colorir os tijolos é apostar em tinta acrílica, porque é mais fácil de limpar do que látex.

8 – Neste projeto, porém, a arquiteta Carina Korman, do escritório Korman Arquitetos, preferiu utilizar látex branco fosco para deixar o ambiente mais claro. Por ser poroso, o tijolo absorve tinta são necessárias várias demãos para a cobertura da parede.