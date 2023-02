Como usar a cor laranja na decoração. Veja 10 ideias!

A cor laranja, que pode puxar para a família dos terrosos ou dos rosados, está em alta no universo da decoração e, além de garantir uma atmosfera aconchegante nos ambiente, permite muitas combinações. Em apostas monocromáticas também é uma boa pedida. Veja como usar a cor laranja na seleção de ambientes a seguir!

Estante curva

Cheia de estilo, esta estante em formato de L tem cantos arredondados e uma cor alaranjada, que tinge a parede também, mas em um tom mais claro. O resultado é um visual monocromático, mas com profundidade.

Olhe para o teto

Neste projeto do escritório Sertão Arquitetos, a transformação da sala se baseou em trazer cor para o teto. “Como a cor principal do apartamento era o bege e seria mantida, montamos junto com a moradora uma paleta com tons terrosos e claros. Era importante que a cor da sala se destacasse, mas havia a preocupação de não escurecer demais o ambiente”, explica Raquel, que é sócia de Julio no escritório. A cor Tamarindo, da Suvinil , foi a escolhida e aplicada apenas no teto e rodateto.

Backsplash

Verde e laranja é uma dupla de cores inusitada, mas que funciona bem em qualquer versão. Nesta cozinha, verde menta nos armários e backsplash laranja clarinho criaram um décor delicado e charmoso.

Clima aconchegante

Outra ideia para usar verde e laranja, uma combinação inspirada na natureza. Aqui, um tom terroso mais intenso foi o escolhido para os ladrilhos, enquanto os armários aparecem em um tom de verde esmeralda.

Visual único

Um clima artesanal chic, cheio de texturas naturais, toma conta desta cozinha. Repare que a cor laranja está presente em diversos tons e criou um clima caloroso no espaço.

Atmosfera suave

Neste projeto da arquiteta Marina Vilaça, do escritório MBV Arquitetura, a cor laranja aparece numa versão suave e foi aplicada na parede do living, que reúne sala de estar e home office. O mesmo tom também está presente na rede e nas almofadas sobre o sofá.

Entrada impactante

Neste projeto do escritório Uneek Arquitetura, o hall de entrada ganhou uma combinação de cores inusitada e impactante. Paredes e teto foram pintados com um tom laranja avermelhado, que contrastou com piso estampado na cor azul.

Quarto descolado

A roupa de cama de linho, com textura natural e confortável, mescla tons alaranjados, que contrastam com a parede pintada de azul-marinho. Um combinação de cores sóbria e chic.

Armários coloridos

Com projeto do escritório Morada 3113, esta cozinha e área gourmet passaram por uma reforma completa em uma casa de Brasília. Na cozinha, o frontão foi revestido de ardósia, que também foi instalada no espaço gourmet, trazendo unidade ao projeto. A marcenaria tem elementos ripados e armários na cor laranja, que trazem um charme especial ao ambiente.

Estilo industrial

Neste microapartamento, assinado pelos arquitetos Richard de Mattos e Maria Clara de Carvalho, do escritório Pílula Arquitetura, a ideia foi criar uma decoração de estilo industrial, mas sem abrir mão das cores. Por isso, o painel atrás da cama, que também é uma porta de correr, foi feito num tom alaranjado claro para contrastar com os elementos azuis e pretos do projeto.