Cogumelo na decoração é tendência! Inspire-se em 10 ideias

Um astral psicodélico deve tomar conta da decoração dos ambientes, segundo o Pinterest Predicts — o estudo de tendências realizado pela rede social com base no volume de buscas dos assuntos. A moda chamada de decorgumelos vai estimular os moradores a exibirem seu lado excêntrico e artístico no décor da casa, principalmente usando os cogumelos como tema. As formas simpáticas deste versátil fungo vão e transformar em luminárias, vasos, centros de mesa, além de estampas tecidos. Confira algumas ideias logo abaixo!

Reino Fungi na parede

As bandeiras de tecido, que já fazem parte do universo decorativo dos boomers e da geração Z, podem ser uma boa aposta para quem quer aderir à uma decoração descolada com cogumelos.

Vidros charmosos

Os cogumelos são uma boa inspiração para vasos de vidro por causa de seu formato. Com base alongada e topo volumoso, os vasos-cogumelo podem formar um simpático conjunto sobre a mesa.

Brotando na parede

Nesta ideia, os cogumelos dão forma a penduradores que parecem brotar das paredes para apoiarem chaves, bolsas e casacos na entrada de casa. As peças ganharam um visual rústico com revestimento de cerâmica e pintura esmaltada.

Arranjo de mesa

E se em vez de flores, você criar um arranjo de cogumelos para decorar o centro da mesa? Aqui, musgos, folhagens e diversas espécies de cogumelos foram dispostas sobre um pedaço de tronco de árvore, criando uma decoração com charme artesanal.

Cogumelo luminoso

É possível que ao longo deste ano você encontre luminárias em formato de cogumelo nas lojas. Neste quarto com decoração inspirada no estilo boho, a peça trouxe um ar natural, junto com a paleta de cores em tons terrosos e a folhagem subindo pela cabeceira.

Papel de parede

Um bom jeito de mudar o visual de um ambiente de um jeito rápido e, muitas vezes, econômico, é aplicando um papel de parede. Se você estiver com esta ideia no radar, considere escolher um modelo com estampa de cogumelo.

Esculpidos em madeira

As peças artesanais seguem em alta na decoração. Então, uma ideia é juntar esta tendência com a dos cogumelos e encomendar a um artesão que trabalhe com madeira belas peças no formato do fungo para decorar sua casa.

Banquinhos

O formato tradicional dos cogumelos já lembra um banquinho, então, por que não usar esse tema para criar assentos fofos? Fica a dica para as marcas de mobiliário.

Clima zen

Já que o cogumelo traz um ar psicodélico para o décor, uma boa ideia é inserir o tema no seu cantinho de relaxamento, por exemplo. Acessórios, como porta-incenso, podem ser um jeito interessante de aderir ao decorgumelo.

Arranjo diferente

Esta é uma outra ideia de arranjo feito com cogumelos, misturando plantas. A base de madeira deu forma a cogumelos altos que se misturam na composição natural.