Matheus Ilt: por dentro do apartamento do influenciador “faz-tudo”

Mudar a cor de uma parede, comprar um vaso, garimpar um móvel durante uma viagem são algumas formas de personalizar a casa e transformá-la num reflexo dos moradores: e assim temos um lar. Entretanto, para Matheus Ilt, esse conceito vai além. Pode-se dizer que em seu apartamento, localizado na região central de São Paulo, tudo tem um dedo seu – um verdadeiro paraíso do DIY, ou “Faça você mesmo“.

Foi ele quem fabricou tijolo por tijolo para encaixar na parede da sala, também transformou os armários de aço em um móvel de estilo industrial e até o balcão de madeira da cozinha foi projetado e executado por suas mãos. A intimidade com as ferramentas pesadas da marcenaria e a criatividade para pincelar as paredes com formas inusitadas deram ao jovem de 28 anos a conquista de mais de meio milhão de seguidores — isso só no @matheusilt, seu perfil no Instagram.

Mas nem sempre foi assim. Nascido na pequena União da Vitória, no Paraná, Matheus foi criado por um pai do tipo faz-tudo (pedreiro, pintor, marceneiro, encanador…), que insistia em passar esses conhecimentos ao filho. Mas, como quase todo adolescente, ele pouco se interessava.

“Eu sinto que fui uma pessoa horrível com meu pai, que queria me mostrar o que estava fazendo por achar necessário que eu aprendesse, e eu não queria saber de nada. Foi ele quem construiu toda a casa da minha mãe, e, por estar por perto, acabei aprendendo, mas queria poder voltar no tempo e prestar mais atenção, ajudá-lo… Fico mal por isso. Hoje, já temos outra relação, na qual absorvo e aprendo. Sou muito grato, eu não saberia nada do básico se não fosse por ele”, declara.

Anos mais tarde, Matheus iniciou a faculdade de jornalismo e mudou-se para Curitiba com Célio Olizar, seu parceiro há oito anos. Foi ali o momento de ser grato por tudo que tinha aprendido com o genitor, mesmo sem querer. “Quando eu precisava arrumar alguma coisa, ia lá e fazia. O Célio falava, incrédulo: ‘Como assim você sabe trocar uma tomada?’. E foi aí que descobri que não eram coisas óbvias para as outras pessoas”, conta o influencer-mão-na-massa.

Com o apoio do namorado, que sempre o ajudou a filmar e editar, Matheus começou a registrar o processo de reformas na própria casa. Suas transformações surpreendentes viralizaram de tal forma a impactar o arquiteto Mauricio Arruda.

“Nem sabíamos que seria possível sair da nossa cidade, quanto mais trabalhar com internet. Sempre duvidei que alguém iria se interessar em assistir minhas coisas, mas o Célio me incentivou e passei a postar de forma despretensiosa. Quando o Mauricio repostou meu conteúdo, ganhei 1.500 seguidores de um dia para o outro, sem nem fazer ideia de que isso poderia acontecer”, relembra.

Em seguida, veio o convite para participar do reality show Missão Design, do GNT, de onde saiu vencedor, em 2018. Dois anos depois, ganhou seu próprio programa no canal, intitulado Arrasta Móveis, onde instruía, à distância, as pessoas a transformarem seus cômodos com soluções acessíveis.

Tudo parecia ir muito bem, mas a expectativa gerada por essa nova vida trouxe algumas inseguranças. “As pessoas passaram a me fazer perguntas técnicas, e eu não tinha resposta, eram só escolhas pessoais. Desde que atingi um número grande de público, percebi o peso da responsabilidade, para a qual nunca estive preparado. Então, aprendi que precisava saber o que estava usando, por qual motivo e defender minhas escolhas. Mas sempre me coloco como alguém comum, que também está evoluindo a partir de erros e acertos. Às vezes, no meio da noite, me vem um pânico de alguém ter pintado o chão com epóxi porque me viu fazendo, mas não limpar direito, dar errado e ela vai vir brigar comigo!”, desabafa, com bom humor.

Continua após a publicidade

O REI DA MEIA PAREDE

Morar num apartamento novinho pode ser um sonho para muitos, mas não para Matheus Ilt. Mudar-se para São Paulo exigia a missão de encontrar um espaço que permitisse soltar a criatividade. “O apartamento estava bem acabadinho, mas vimos ali uma oportunidade de morar num lugar do jeito que sonhávamos e, de quebra, gerar conteúdo.”

“Nunca precisei estar na minha cidade natal para me sentir em casa. Até quando estava vazia, tendo apenas nós dois e os gatos, já sentia que a casa era um lar” Matheus Ilt

Com 110m², o apartamento de dois andares tinha tudo o que o casal buscava: chão de taco, escada de granilite, pé-direito alto, varanda, janelões e, o mais importante, diversas chances de realizar pequenas reformas. Matheus arregaçou as mangas e criou e recriou cômodos, inclusive fazendo viralizar um de seus métodos favoritos de pintura: a meia parede. Aliás, a tinta utilizada até certo ponto, sem chegar ao teto, foi, por muito tempo, sua marca registrada, principalmente por ser uma maneira prática de renovar o décor.

Depois de instalados, o ponto de partida foi a cozinha. As portas de alumínio deram espaço a outras, feitas de madeira; a pia antiga, minúscula, transformou-se em um generoso balcão de madeira impermeabilizado; e o sonho de ter uma cuba no estilo “fazenda” foi realizado no melhor “faça você mesmo”, com cimento, MDF e muita paciência.

Já a sala de estar só foi reformulada depois de quase dois anos de mudança. A parede branca ganhou vida com mil tijolinhos de gesso (o número não é hipérbole), feitos à mão, armários industriais transformados em rack e tocos de madeira para dar suporte à planta. O verde também trouxe vida ao quarto de hóspedes da casa, que traz a delicadeza da madeira ripada, papel de parede estampado e uma cama retrátil que vira mesinha de escritório — tudo resultado do talento do morador.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Matheus Ilt (@matheusilt)

“Gosto de chegar num resultado porque foi pensado e planejado por muito tempo, e não porque precisava alimentar o algoritmo.” Matheus Ilt

Como em todo trabalho criativo, as ideias não surgem sob pressão e nem num piscar de olhos, o que poderia gerar ansiedade em qualquer criador de conteúdo. Entretanto, aos poucos, Matheus foi entendendo que, apesar da volatilidade das redes, era possível fazer as coisas do seu jeito.

“Gosto de chegar num resultado porque foi pensado e planejado por muito tempo, e não porque precisava alimentar o algoritmo, soaria falso. É claro que rolam oportunidades pontuais, publicidades, mas não consigo acelerar a vida real. As pessoas têm criado todos os dias pelo medo de deixar de ser importante. Mas eu não estou aqui para me firmar como alguém importante, e, sim, para postar as minhas dicas. Mostro minhas reformas porque em toda casa que for morar, vou querer mudar algo. É um processo natural desde minha primeira reforma e não irei acelerar.” Pois é justamente essa particularidade que faz o seu trabalho ser tão inspirador para todos os que o acompanham.