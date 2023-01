10 ideias coloridas e charmosas para o hall de entrada

Sabe aquela expressão que diz “a primeira impressão é a que fica”? Quando o assunto é decoração do hall de entrada ela faz todo o sentido. Este ambiente, que há alguns anos não era tão expressivo nas casas e apartamentos está ganhando importância e recebendo cada vez mais atenção na hora de pensar o décor. Por isso, preparamos uma seleção de ideias de hall de entrada charmosas e coloridas para você se inspirar!

Sem medo das cores

Quem chega neste apartamento logo é recebido por um ambiente todo pensado em uma paleta de tons pastel. As paredes pintadas na cor rosa fazem um par harmônico com o teto laranja. Para completar, os quadros com tons de azul deixam tudo ainda mais interessante.

Pintura geométrica

De visual rústico, este hall de entrada ganhou ainda mais graça com a pintura geométrica feita na parede. O semicírculo marrom demarca a área do pendurador de madeira clara, que faz par com banco de apoio e o tapete de sisal.

Cor na porta e no teto

Outro jeito de usar cores é apostar no mesmo tom na porta de entrada e no teto. Neste hall, o azul marinho é protagonista e ainda foi repetido na padronagem do piso.

Entrada solar

Uma pintura amarela de meia parede dá as boas-vindas a quem chega neste apartamento. A cor garante uma atmosfera alto astral, completada pelos quadros e outros objetos afetivos dispostos na parede. Repare que o pendurador foi instalado na parte baixa para facilitar o acesso.

Espaço para deixar os sapatos

Quem entra neste apartamento pode se sentar confortavelmente neste banco de madeira para retirar os calçados e apoiá-los nas prateleiras que ficam abaixo do móvel. Na parede uma pintura em arco faz um jogo interessante de formas com o espelho redondo.

Continua após a publicidade

Hall monocromático

Se você gosta do visual monocromático, o hall de entrada é uma opção interessante para você usar esse recurso. Aqui, o tom escolhido foi um marrom avermelhado, que garante um clima aconchegante.

Pintura para demarcar

Esta é uma ideia interessante para espaços pequenos, que precisam deixar o piso livre para a circulação. Uma pintura em arco demarca a área dos penduradores de casacos e bolsas e dos calçados, que ficam presos na vertical.

Simples e chic

Não é preciso muito para criar um hall de entrada charmoso. Aqui, vale o conceito de que menos é mais com um banco de madeira de linhas simples, um cesto de fibra natural e um pendurador na parede. O vaso transparente completa o visual minimalista do espaço.

Tons terrosos e plantas

A combinação de tons terrosos e plantas é certeira. Repare que um tom alaranjado colore as paredes e a porta, incluindo o batente, neste hall de entrada. A ideia foi criar um túnel monocromático com plantas e peças de cerâmica.

Hall aconchegante

O tapete e o cesto de fibra natural, o tom rosa blush na parede e as peças de madeira compõem a receita de aconchego deste hall de entrada. Repare na peça de marcenaria que, ao mesmo tempo, funciona como boiserie e pendurador.