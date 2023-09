Clúsia: como cultivar a espécie de planta brasileira

De nome científico Clusia Fluminensis, a clúsia é uma espécie nativa do Rio de Janeiro. Cheia de charme, o aspecto de suas folhas remetem às suculentas, mas não se deixe enganar, a planta é um arbusto, uma arvoreta que pode chegar a até seis metros de altura.

Como cultivar a clúsia?

Como uma boa espécie tipicamente brasileira, a clúsia gosta de clima tropical e quente, com direito a muita umidade no ar mesmo nos dias mais gelados. Adapta-se muito bem às regiões praianas e, por isso, caso seja cultivada em vasos (sempre grandes!) é necessário mantê-lo constantemente úmido e com substrato bem fértil.

Clúsia é planta de boas energias

De acordo com o Feng Shui, a arvoreta carrega a energia Yin feminina e atrai bondade, sabedoria e tolerância. Ótima opção para ter dentro de casa, mas vale ressaltar que a espécie possui seiva tóxica em suas folhas. Por isso, mantenha fora do alcance de pets e crianças. No entanto, durante sua floração, que acontece durante a primavera e o verão, suas flores atraem passarinhos e abelhas.

A clúsia deve ser cultivada em cantinhos de sol pleno ou meia-sombra. Caso ela esteja em apartamentos, fique atento às podas, para mantê-la em formato arbusto. Já se o ambiente escolhido for um jardim, seu crescimento pode acontecer de forma mais livre.

Em projetos de paisagismo, por exemplo, a espécie é bastante utilizada como cerca-viva, pois possui rápido crescimento. Outra facilidade de seu cultivo é a alta resistência às pragas. Isso acontece pois a espécie possui bastante tanino em sua composição. O composto torna a planta “amarga” afastando insetos indesejados.

Resumidamente, a clúsia é uma espécie resistente e fácil de cuidar. Basta mantê-la sob o sol, regá-la de duas a três vezes por semana e garantir solo sempre fértil. Se quiser deixar o ambiente do seu lar mais verde, pode ser uma boa alternativa para incluir nos seus vasos!