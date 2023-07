10 espécies de plantas suspensas ideais para apartamentos

Plantas suspensas são uma opção encantadora e prática para adicionar um toque de natureza e vida aos espaços em apartamentos. Com a tendência crescente de lares compactos e espaços limitados, ter plantas suspensas é uma maneira inteligente de criar uma decoração acolhedora e verde em qualquer lar.

Segundo Luciano Zanardo, paisagista e proprietário do escritório @zanardopaisagismo, as plantas suspensas geralmente requerem cuidados simples. “Regar em dias alternados, três vezes na semana, e hidratar as folhas com borrifador já é o suficiente para mantê-las sempre bonitas”, aconselha o profissional.

De acordo com o paisagista, se essas espécies estiverem em uma prateleira ou pendurada, a maneira mais prática de fazer a rega é trazê-las para baixo, regar em abundância, deixar escorrer a água e em seguida colocá-las de volta no lugar. “Fazer a rega em cima de uma escada, além de perigoso, pode não ser interessante, pois o excesso de água pode vir a pingar no chão”, alerta.

Abaixo, Luciano Zanardo lista 10 espécies de plantas suspensas que são perfeitas para apartamentos e espaços pequenos. Confira:

1) Jiboia (Epipremnum aureum)

Também conhecida como pothos ou hera-do-diabo, a jiboia é uma planta popular e versátil. Suas folhas têm um tom verde brilhante e podem ser variegadas, exibindo manchas amareladas ou brancas, o que a torna visualmente atraente. A jiboia é fácil de cuidar e pode se adaptar a diferentes níveis de iluminação, sendo adequada tanto para áreas bem iluminadas quanto para espaços com pouca luz. É uma planta de crescimento rápido e pode ser cultivada em vasos ou como planta suspensa.

2) Planta Batom (Aeschynanthus radicans)

Esta planta é apelidada de “planta batom” devido à forma peculiar das flores vermelhas que se assemelham a um batom aberto. Ela pertence à família das Gesneriaceae e é nativa do Sudeste Asiático. A planta batom é ideal para ser cultivada em cestas suspensas, pois suas hastes caem graciosamente, e suas flores trazem uma cor vibrante ao ambiente. Para mantê-la saudável, é importante fornecer um local com luz indireta e regas moderadas.

3) Flor de Maio (Schlumbergera truncata)

Também conhecida como cacto de Natal, a flor de maio é uma planta suculenta nativa do Brasil. É popular por suas flores deslumbrantes que surgem no final do outono e início do inverno. As flores podem ser brancas, rosa, vermelhas ou amarelas, dependendo da variedade. A flor de maio é uma planta de interior de fácil cultivo, que requer luz indireta e solo bem drenado.

4) Peperômia (Peperomia spp.)

As peperômias são plantas tropicais de porte pequeno a médio, caracterizadas por suas folhas atraentes e variadas. Elas vêm em várias formas e cores, desde folhas em formato de coração até folhas variegadas ou com padrões únicos. As peperômias são ideais para ambientes internos, especialmente aqueles com luz média a baixa, tornando-as ótimas escolhas para espaços de apartamentos.

5) Rhipsalis (Rhipsalis spp.)

Continua após a publicidade

Pertencentes à família dos cactos, as rhipsalis são plantas pendentes, também conhecidas como cactos de cesto. Elas têm uma aparência exótica e são muito adaptáveis a ambientes internos. As rhipsalis têm folhas cilíndricas ou achatadas, e algumas variedades podem produzir flores brancas ou amareladas. Essas plantas requerem luz indireta e regas moderadas.

6) Samambaia Americana (Nephrolepis exaltata)

Esta é uma variedade de samambaia, uma planta suspensa clássica que adiciona um toque de elegância a qualquer ambiente. A samambaia americana tem folhas verdes delicadas e frondosas que criam uma aparência exuberante. Ela prospera em locais com umidade elevada e luz indireta.

7) Suculenta Colar de Pérolas (Senecio rowleyanus)

Essa suculenta é conhecida por suas hastes longas e cascantes que se assemelham a um colar de pérolas. As pequenas esferas verdes são na verdade folhas repletas de água, permitindo que a planta sobreviva em condições secas. A suculenta colar de pérolas é uma excelente opção para espaços suspensos, como prateleiras altas ou suportes, e deve ser colocada em locais com luz indireta.

8) Lambari Roxo (Tradescantia pallida)

Também chamado de trapoeraba-roxa, o lambari roxo é uma planta pendente com folhas roxas e brilhantes. Ela é amplamente utilizada para fins ornamentais em jardins suspensos e vasos em varandas. O lambari roxo prefere locais com luz indireta e solo levemente úmido.

9) Dinheiro em Penca (Callisia repens)

Essa planta suculenta é popularmente conhecida como dinheiro em penca devido às suas hastes pendentes com folhas pequenas e redondas, que se assemelham a moedas. É uma planta de fácil cultivo e proliferação, tornando-a uma ótima opção para pendurar em cestas ou vasos suspensos. Ela requer luz indireta e não gosta de sol direto.

10) Hera Inglesa (Hedera helix)

A hera inglesa é uma planta trepadeira de crescimento rápido e é frequentemente usada para cobrir paredes, cercas e suportes em jardins externos. No entanto, ela também pode ser cultivada em vasos e cestas suspensas, onde suas hastes pendentes criarão um efeito cascata. A hera inglesa é uma planta perene que se adapta bem a uma variedade de condições de luz.

Ao escolher plantas suspensas para o seu apartamento, é importante levar em consideração as condições de luz, umidade e a facilidade de manutenção de cada espécie. Além disso, é recomendável verificar se as plantas escolhidas são seguras para animais de estimação, caso você tenha algum. Com a seleção certa, essas plantas suspensas trarão vida, frescor e um pouco da natureza para o seu lar, tornando-o um lugar ainda mais agradável para viver.

Relacionadas CASA CLAUDIA As melhores plantas para o seu apartamento