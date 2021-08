Em Petrópolis, uma casa de serra integrada à natureza

Localizada em um lugar espetacular, em Petrópolis, esta casa na serra foi projetada sobre um platô e entre duas árvores para valorizar a vista para as montanhas. Quem assina o projeto é a arquiteta Andrea Chicharo. Um detalhe interessante é que é possível apreciar a paisagem esplendorosa de qualquer um dos cinco quartos e de toda a área social, que tem muitas aberturas.

Andrea também teve a preocupação de criar uma arquitetura que não interferisse visualmente na paisagem ao redor e projetou o imóvel em um espaço delimitado por duas árvores da espécie jacaré. A casa foi construída em blocos de diferentes níveis, respeitando a topografia do terreno.

Assim, a área de estar fica no primeiro andar, composta de estar, churrasqueira e varanda. Tudo em linha reta e voltado para a vista da serra. Os ambientes podem ser separados por portas de correr, que, quando abertas, ficam embutidas nas paredes e integram todos os espaços.

“Essa intervenção no espaço social é o ponto alto do projeto porque, ao mesmo tempo que os espaços são totalmente integrados, eles estão bem separados. Então, se houver um grupo grande na churrasqueira e na piscina, por exemplo, isso não interfere que alguém esteja na sala vendo TV”, explica Andrea.

Os três quartos da família ficam no segundo andar e, além da vista aberta para a mata, mantiveram o lambri do telhado em evidência, sem forros de gesso, mostrando bem a beleza da arquitetura e da madeira. Já as duas suítes dos hóspedes ficam no primeiro andar, junto de toda a área social.

Na decoração, há um mix interessante de peças, com móveis rústicos, típicos das casas serranas, e peças assinadas, a exemplo da clássica poltrona Eames e da estante Clip de Jader Almeida, representante do design contemporâneo que ainda traz um ponto de cor ao projeto.

A madeira cumaru é bastante presente no projeto e reveste os degraus da escada flutuante que fica logo no hall de entrada, além de estar presente também no mobiliário, banheiros e no painel de lambri da sala de jantar. Já boa parte das esquadrias foi feita de peroba-mica.

Além da madeira, a estrutura da casa conta, ainda, com pedras na fachada, aço, vidro e concreto. Um detalhe interessante é que o concreto estrutural fica aparente em quase todo o teto da área social e ainda é usado para revestir piso, parede e alguns móveis, como o rack da sala e o banco junto ao janelão na área da churrasqueira.

Banheiros e a cozinha receberam pisos diferentes do restante do imóvel, com ladrilhos hidráulicos. A cozinha chama a atenção pela paleta de cores, que conta com armários amarelos e detalhes de concreto.

A área de lazer ficou toda na frente do terreno. O detalhe nesse espaço é o revestimento de hijau, uma pedra balinesa que dá uma coloração esverdeada, quase de lagoa, à água. À esquerda da piscina, fica o anexo com sauna, jacuzzi e salão de festas. Para unir a casa ao anexo, Andrea desenhou deque de cumaru circundando uma das árvores usadas para delimitar o espaço da casa. A sombra da árvore, aliás, ajuda a deixar a área ainda mais agradável para os moradores.