Cantinho do café: 4 inspirações para montar o seu

O Pinterest Predicts 2024, o relatório de tendências do Pinterest, aponta o cantinho do café como um espaço que vai bombar nas residências neste ano de 2024.

No Brasil, tomar um cafezinho é parte da rotina pela manhã, tarde e até noite (sim, a gente sabe!). Então, nada mais justo do que ter um coffee bar para chamar de seu.

E nada de muito investimento e quebra-quebra: selecionamos quatro inspirações de decoração para você criar o seu cantinho do café rápido e, melhor ainda, sem estresse.

Entre as dicas estão soluções mais cleans, ótimas para quem ama praticidade, mas também espaços inspirado pelo vintage. Confira!

1) Cantinho do café marcenaria da cozinha

O escritório Banner Day Interiors aproveitou a porta de vidro da marcenaria da cozinha para transformar o armário em cantinho do café. A máquina, grande, ocupa bastante espaço e as prateleiras acima abriga os acessórios necessários para servir os amigos e familiares.

2) Cantinho do café minimalista

O Mandril Arquitetura aposta na solução clean. Apenas os eletrodomésticos ficam à vista na bancada da marcenaria. Entre eles, a máquina de café pequena. Os armários guardam os acessórios, mas eles estão à mão dos moradores e visitantes.

3) Cantinho do café ao lado da mesa de jantar

Sobre a bancada da marcenaria desse projeto do escritório TODOS Arquitetura, que abriga geladeira e adega, está a bandeja que monta o cantinho do café. Nela, a cafeteira com acessórios deixa o convite para a hora do cafezinho.

4) Cantinho do café na bancada da cozinha

Nesta cozinha assinada pelo Estúdio Uvva, a bancada do cooktop em formato de ‘L’ permitiu criar um cantinho do café cheio de graça. Nela, a bandeja vintage marca o espaço que recebe a cafeteira e seus acessórios. Ao lado, louças decorativas sinalizam o amor pela hora do cafezinho.

