Cor do ano 2024: conheça os tons eleitos como tendência do próximo ano

Qual a cor do ano 2024? A pergunta tem diferentes respostas, mas todas elas partem de extensos estudos de comportamento e que possuem conclusões bem parecidas.

Para o próximo ano, o desejo por paz interior, sensação de refúgio e segurança são catalisadores da busca por tons brandos, quentes e que despertam memórias afetivas na decoração. As marcas encontraram em cores verdes e azuis com pigmentações acinzentadas o equilíbrio entre as aspirações dos consumidores.

Quem surpreende é a Pantone, que fugiu dos tons da natureza e apontou um matiz rosado como tendência. Curioso? Confira abaixo seis eleitas para a cor do ano 2024.

PEACH FUZZ

“Um pêssego suave e aveludado cujo espírito abrangente enriquece a mente, o corpo e o coração.” É assim que a Pantone descreve o Peach Fuzz, a cor do ano 2024.

O tom quente e aconchegante destaca, segundo a empresa, o desejo de união com os outros e os sentimentos que isso cria. Nomeada de PANTONE 13-1023 Peach Fuzz, a cor é descrita como “sutilmente sensual” e vem com o objetivo de trazer uma sensação de ternura, comunicando uma mensagem de “carinho e compartilhamento, comunidade e colaboração”.

LUGAR DE AFETO

Com o tema O Meu Lugar no Mundo, a Coral apontou Lugar de Afeto como a cor do ano 2024. Discreta, inspirada pela leveza das penas e delicadeza das nuvens, é uma base sólida para diversas combinações. O tom quente e delicado, propõe suavidade e aconchego à decoração, sem ser excessivamente romântico.

“É um tom rosa da paleta de neutros que traduz o sentimento de que a casa é um refúgio atemporal, ao mesmo tempo em que se encaixa nas tendências do momento”, define Juliana Zaponi, gerente de Comunicação de Marketing Cor para Tintas Decorativas da AkzoNobel.

CONFORTO

A Suvinil apresentou a Conforto como cor do ano 2024. O tom de azul claro, levemente acinzentado e neutro propõe equilíbrio cromático e ressalta o frescor desejado pelas mentes aceleradas.

A cor também remete ao universo digital atual presente na vida das pessoas. O fato de ser uma cor mais fria, clara e levemente acinzentada, cria um contraponto com os terrosos e amadeirados quentes que estão em alta nos últimos tempos.

OBRA DE ARTE

Entender o contemporâneo para desdobrar futuros, que são múltiplos, e então identificar aqueles que melhor funcionam para a realidade brasileira, esse foi o ponto de partida da pesquisa que apontou Obra de Arte 2857E como a cor do ano 2024 da Eucatex. Com notas de amarelo, rosa, marrom e acinzentados, a combinação complexa possui a adaptabilidade própria dos tons neutros. É uma cor que desperta naturalmente calma, relaxamento e segurança com abertura para o novo.

CONFINS DO CÉU

A Sherwin-Williams apresentou Confins do Céu SW 6239 como a cor do ano 2024. A tonalidade leve e serena de azul, evoca a sensação de paz encontrada ao desacelerar, respirar fundo e clarear a mente.

“O tom traz a energia despreocupada, que evoca uma sensação de satisfação e de paz. Com essa cor, convidamos nossos consumidores a fazer uma pausa e imprimir um novo senso de conforto e possibilidade em seus espaços”, afirma Patrícia Fecci, especialista em cores e gerente de Marketing da Sherwin-Williams.

TIDAL WAVE

A cor do ano 2024 da Lukscolor é a Tidal Wave (LKS 0952), um verde que simboliza a conexão com a natureza e a renovação de energias. De acordo com a marca, trata-se de um tom que transmite a sensação de movimento contínuo e lembra as águas dos oceanos em constante mudança, além de convidar a mergulhar em novos desafios, abraçar oportunidades e buscar evolução.

