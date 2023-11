Greige: a nova cor que é tendência na decoração

“Misturando dá pra ver uma cor aparecer. O amarelo com vermelho dá laranja.” Com certeza você já ouviu os versos de Xuxa Meneghel. E a rainha dos baixinhos ensinou muitas pessoas que combinar tons resulta em novas cores. É assim que nasce o novo matiz do momento.

O Greige, uma mistura de cinza e bege, chega para ampliar as possibilidades de quem ama uma paleta neutra na decoração. Fruto do estilo minimalista, a cor possui variação mais quente e ganha nuances diferentes, mas sempre elegantes, em cada estação.

“Tons de cinza refletem a necessidade de equilíbrio e desaceleração, e a busca do ‘apenas o suficiente’. Bege, cinza e greige são tons fundamentais que trazem aterramento. Possuem uma qualidade atemporal que oferece apelo entre estações, alinhando-se com consumidores que buscam cores com toque de longo prazo”, define a WGSN, agência de previsão de tendências.

Oferecendo a sensação de calma que os consumidores buscam, mas também criando um novo imaginário, a cor promete dominar as casas em 2024.

Para levar o greige para o seu lar, listamos 6 inspirações elegantes e com um toque de brasilidade para não deixar de lado nossas raízes. Confira!

1) Ainda que essa cozinha não seja brasileira, é fácil notar alguns elementos que fazem parte de nossas memórias afetivas, como o backsplash de tijolinhos, as cortinas e, principalmente, a paleta de cores. Nela, o greige aparece na marcenaria, na parede à esquerda e no rodateto.

2) Quem disse que no quarto das crianças a paleta não pode ser neutra? Neste ambiente superlúdico tem espaço para animais, frutas, texturas e para o greige. A cor cobre o painel de meia-parede e surge também no papel de parede listrado.

3) No lar da designer de interiores Lauren Egan, o greige dá o tom da decoração. Ele é protagonista no estar e no jantar. Repare que a cor, além das paredes, também está presente no teto do ambiente, nas cortinas e no tapete.

4) A presença de fibras deixa qualquer ambiente com cara de Brasil. A sala de jantar em tons de madeira, deixou de lado paredes brancas para dar lugar à cor do momento. O greige ajuda a aquecer ainda mais o ambiente. Muito aconchegante, né?!

5) Faltam objetos afetivos para tornar essa decoração mais brasileira. No entanto, é fácil imaginar a composição em uma varanda ou casa de campo por aqui. Um espaço quase monocromático.

6) Também com jeitinho de casa campo, o ambiente combina o piso vermelho, memória afetiva de casa de vó, com o greige da parede. Móveis garimpados e o toque de verde da poltrona complementam o espaço.

