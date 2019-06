Bruno Gagliasso visita ambiente da CASACOR São Paulo

A CASACOR São Paulo recebeu uma visita especial na tarde desta quarta-feira (19). Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank visitaram a casa Lite, projetada pelo arquiteto e empreendedor Duda Porto.

O ambiente que está em exposição na mostra será transportado para a casa de veraneio do casal de atores. “Aproveitaremos 70% da estrutura da Lite, fazendo uma obra limpa e sustentável. No terreno, a casa contará com planta estendida, agregando mais dois quartos”, explica Duda Porto.

Duda Porto, Bruno Gagliasso e João Marcello Gomes

Bruno Gagliasso, Duda Porto e João Marcello Gomes

A casa Lite é um modelo de arquitetura eficiente e planejada. Devido ao fato de ser modular, ela pode ser desmontada, transportada e reconstruída em qualquer lugar do mundo. O resultado foi uma casa que une simplicidade e conforto, fornecendo boas energias a quem passar por ali.

Duda, que já assinou outras moradias dos dois e de várias celebridades, junto com Bruno está projetando o rancho do casal em Itaipava, na região serrana do Rio de Janeiro. A CASACOR São Paulo está aberta para visitação até o dia 4 de agosto e os ingressos podem ser adquiridos pela internet.

CASACOR São Paulo

Quando: de 28 de maio e 4 de agosto

Onde: Jockey Club – Av. Lineu de Paula Machado, 1075

Ingressos: R$ 64 (inteira – pela internet) | Compre aqui

Leia também: Proteste divulga ranking de cafés disponíveis nos mercados brasileiros

+ Vai fazer um miniwedding? Aposte no conceito de bar DIY

Vote e escolha as vencedoras do Prêmio CLAUDIA