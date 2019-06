Proteste divulga ranking de cafés disponíveis nos mercados brasileiros

A ONG Proteste, entidade que atua em defesa do consumidor e avalia a qualidade de produtos variados, anunciou os resultados de sua análise das marcas de café torrado e moído encontradas em supermercados do Brasil.

Entre os vinte concorrentes avaliados, o título de melhor ficou para o Mellita tradicional. Quatro quesitos forma levados em conta na avaliação:

• Rotulagem: para verificar se as embalagens continham as informações e orientações necessárias ao consumidor;

• Higiene: avaliando se os produtos cumpriam com as condições básicas de higiene exigidas;

• Análises físico-químicas: medindo, entre outras coisas, o teor de umidade e a concentração de cafeína dos produtos

• Análise sensorial: um grupo seleto de provadores verificou a qualidade global das bebidas, analisando cheiro, acidez, gosto e outras propriedades.

Uma vez submetidas aos mesmos critérios, as marcas receberam notas entre 0 e 100. O Mellita teve nota máxima no quesito “Rotulagem” e marcou 99 pontos em “Higiene”. Sua nota mais baixa foi em “Análise sensorial”, na qual recebeu 78 pontos.

Em 17º lugar, o café Carrefour chamou atenção pelo desempenho no critério “Higiene” por conter um inseto inteiro dentro de seu lote.

A seguir, veja o ranking final do teste:

Posição Nome Nota 1º Melitta 89 2º Pimpinela 82 3º 3 Corações 80 4º Qualitá 79 5º Aro Café 77 6º Maracatá Café 77 7º Café Brasileiro 76 8º Pilão Café 75 9º Moka Café 75 10º Bom Jesus 74 11º Caboclo 73 12º Giro 72 13º Diplomata 70 14º Café Pelé 70 15º Capital Café 69 16º Canecão 69 17º Carrefour 50 18º Bom Dia 49 19º Canaan 48 20º Jardim 42

Leia também: Afinal, café em excesso prejudica ou não o coração?

+ Café servido na nuvem é a coisa mais fofa que você verá hoje

Vote e escolha as vencedoras do Prêmio CLAUDIA