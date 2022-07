Arquitetas lançam e-commerce de compra e venda de móveis de design usados

Pensando em facilitar o desapego de uns e a compra de um móvel dos sonhos de outros, as arquitetas Paula Mattar e Alessandra Riera criaram a plataforma Arquitetos Vendem. O site é focado na compra e venda de peças usadas de design assinado e de garimpo e também oferece entrega rápida, além de orientar os clientes na hora da compra.

“A ideia começou há alguns anos quando nossos clientes, em constante mudança, sempre perguntavam o que fazer com os móveis que não seriam mais usados. Até que um dia aconteceu comigo: ao mudar de uma casa para um apartamento, me vi com muitas coisas desencaixadas. Cada peça tinha um significado, um motivo diferente para eu me apegar. O único pensamento que me aliviava era: ‘e se essa peça fosse muito mais feliz em outra casa? E se, além de feliz, ela fosse valorizada pelo design e eu pudesse comprar outra peça com a venda dela?'”, revela Paula.

No site, é possível comprar peças selecionadas por meio de um trabalho multifacetado, realizado pelas profissionais, que inclui curadoria e checagem de cada produto. Para garantir o sucesso das transações, a equipe da plataforma faz uma análise presencial da peça, pesquisa a origem e o valor, faz o anúncio, organiza o pagamento e programa a retirada e a entrega. “Além disso, prestamos uma pequena consultoria para auxiliar na inclusão do móvel a partir das medidas da planta”, diz.

A sustentabilidade é o principal viés deste projeto, que valoriza a beleza em reutilizar móveis. “Não vendemos apenas móveis, vendemos sistemas de viver. Apresentamos ao mercado uma nova forma de olhar para peças já existentes, com mais carinho e atenção, onde clientes se conectam mais profundamente com seus lares, preenchendo seus próprios quebra-cabeças”, explica Paula.

Entre os grandes parceiros da Arquitetos Vendem, estão os arquitetos que podem ajudar seus clientes a desapegar ou a encontrar uma boa peça de garimpo.