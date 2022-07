Apartamento tem design brasileiro, arte e um bar integrado à sala

Quando os moradores deste apartamento de 151 m², em São Paulo, procuraram a arquiteta Ana Toscano, queriam mudar completamente os ambientes. “Já em nossa primeira reunião entendi que eles desejavam um projeto moderno, clean e aconchegante. O principal pedido deles foi deixar a sala mais ampla possível”, explica. Além disso, eles gostam muito de design e arte e isso norteou a escolha dos móveis, quadros e objetos de decoração.

Na reforma, comandada por Ana, a posição da sala de estar e do jantar foi totalmente alterada. “A pedido do cliente que adora preparar drinks, criamos um bar na varanda. A mesa de jantar fica próxima do bar logo na entrada e sofá e poltronas ganharam um lugar especial na antiga varanda, agora completamente integrada”, explica a arquiteta.

A estante de marcenaria, desenhada pelo escritório, é outro destaque. A peça tem nichos vazados e separa a cozinha da sala, junto com uma cristaleira. O móvel também permite a entrada de luz na cozinha e circulação de ar.

Sobre os revestimentos, a parede maior da sala foi toda revestida com painéis de carvalho natural, incluindo todas as portas. Esse recurso trouxe unidade visual ao espaço integrado. Como o piso é de porcelanato cinza, todas as paredes receberam cimento queimado.

No mobiliário, destaca a presença do design brasileiro, com peças assinadas por Jader Almeida, Gustavo Bitencourt e Flavio de Carvalho. No acervo de arte, há artistas como Hércules Barsotti, Sergio Lucena, Paulo Pasta e Gabriella Garcia, que trazem muita personalidade ao apartamento.

Já as cores aparecem de forma mais marcante em alguns pontos, como no tapete vinho que recobre toda a sala de estar, na obra de Paulo Pasta junto da sala de jantar, nas almofadas em tons de verde e nos objetos na estante e nicho do bar.

“No quarto do casal, reformamos a cabeceira trocando o tecido. Investimos em um tom neutro, mas mesmo assim trazendo mais cor. Destaque para o tapete e colcha com detalhes azuis”, finaliza Ana.