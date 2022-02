Arquiteta faz releitura da Roma Antiga em casa feita em contêiners

A linha-mestra da Casa Acqua, projeto de Cristina Menezes para a CASACOR Minas Gerais 2021, é no mínimo inusitada: a arquiteta fez uma releitura criativa das casas romanas da Antiguidade e as transportou para os tempos atuais sob o formato de módulos independentes do tipo contêiners, em uma configuração geométrica unida por uma pérgula central.

O espaço compreende cozinha, living, escritório, banheiro e quarto em uma mesma área cercada por um espelho d’água. O layout interno é flexível e a impressão é de que o conjunto flutua sobre as águas, como se fosse uma ilha.

Na paleta de cores, cinza, areia, branco e madeira. Destaque para os fechamentos e toldos escolhidos, que protegem sem impedir a entrada de luz natural.