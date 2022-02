Esta varanda é um espaço relaxante para toda a família

Um ambiente ao ar livre dentro de casa: esta é a proposta da Varanda & Jardim, projeto assinado pela dupla Fábio Pinho e Sinthia Ferrari para a CASACOR Espírito Santo em 2021. Para criar a sensação de estar em casa, o projeto traz cores delicadas, que se misturam à textura da vegetação que o circunda.

Pensado como um refúgio para reunir a família e os amigos que tem como centro o sofá confortável, o espaço também foi preenchido por elementos muito relacionados ao lazer, como a piscina e a área de churrasco.

A sensação de relaxamento é suscitada também pelos jardins verticais que, emoldurados por painéis de madeira, recebem uma iluminação harmoniosa e agradável. Este é apenas um dos detalhes que enriquecem a experiência do espaço, que tem como objetivo acolher as pessoas em todas as horas do dia, do momento mais agitado ao mais relaxante descanso.

Entre os destaques está o balanço ao fundo da composição – um elemento muito valorizado quando se trata de varandas. Veja o Tour 3D do ambiente aqui.