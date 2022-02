Feira na Rosenbaum inaugura primeira loja física em São Paulo

Uma das mais reconhecidas feiras de arte e design autoral autenticamente brasileiro, a Feira na Rosenbaum celebra 10 anos de existência em 2022 – e com eles vêm também a notícia da inauguração de um novo endereço físico da feira em São Paulo, a chamada Loja da Feira.

A primeira loja física do projeto, que conta com curadoria de Cris Rosenbaum, será na Rua Mateus Grou, nº 513, no bairro de Pinheiros. O novo endereço propõe dar à já tradicional rota do design independente uma casa física e permanente em sua cidade de origem.

Com um espaço de 135 metros quadrados, a loja possui projeto arquitetônico assinado pela Rosenbaum Arquitetura e Design, escritório com direção de Marcelo Rosenbaum e Adriana Banguela, dupla criativa que sempre caminhou junto aos projetos realizados pela Feira na Rosenbaum.

De forma plural e diversa, foram selecionados trabalhos autorais assinados por mais de 70 criativos, entre artistas, designers e artesãos brasileiros, de diversos estados e regiões.

Dividida em três ambientes, a loja abrigará um café que servirá os sabores da gastronomia brasileira, com bolos de laranja e fubá, além de um empório com quitutes e delícias de pequenos produtores nacionais, como queijos da Serra da Canastra, cafés diferenciados de várias regiões do país e o clássico pão de queijo da marca Pão Di Queijo da Mineira.

Continua após a publicidade

Após a experiência gourmet, encontraremos uma área exclusiva dedicada ao corpo e ao bem-estar, com cosméticos artesanais, roupas e acessórios sustentáveis.

Na sequência, foi criado um espaço dedicado à casa, com grande variedade em cerâmicas, porcelanas, madeiras, têxteis e mobiliário, produzidos por artistas como o pernambucano Mano de Baé, Zizi Carderari, do Estúdio Avelós, Alva Design, Greghi Design, Paola Muller e Toko Design Utilitário, entre outras opções escolhidas a dedo.

A parte superior terá um espaço cultural aberto para exposições e outras experiências. Para a primeira intervenção, foi escolhida a marcenaria dos criativos Guilherme Sass, da Casa da Árvore, e Lucas Neves.

“Um projeto e lançamento que celebram, além dos 10 anos da feira, uma nova geração de artistas, designers e artesãos que traçam novas coordenadas estéticas e que olham para a brasilidade, para nossa identidade e para nossa história. Após dois anos desafiadores, a coragem e a força para encampar a primeira loja física da Feira se dá para apresentar quem esteve com a gente por este tempo. Estamos muito felizes em concretizar esse novo passo da Feira na Rosenbaum”, conta Cris.

O lançamento da Loja da Feira acontece em 17 de fevereiro, das 09h40 às 19h. Para mais informações, acesse o Instagram @feiranarosenbaum.