No centro de SP, apartamento tem decoração inspirada na arte naif

O arquiteto Tulio Xenofonte buscou inspiração na arte naif para criar o projeto deste apartamento instalado em um prédio da década de 1970, no bairro da Consolação, em São Paulo. Apesar de ter uma planta ampla e confortável, o visual estava bastante datado. “Conseguimos trabalhar o espaço, que era muito compartimentado, e transformá-lo em algo mais contemporâneo”, afirma o profissional.

Para isso, Tulio eliminou algumas paredes e criou um grande living em formato de U, com portas de biombo, que além de lindas, permitem integrar um ambiente ao outro quando necessário.

O living reúne sala de jantar e de estar com dois grandes ambientes – um de convivência e um home office integrado com uma escrivaninha de madeira bem espaçosa. E, conectado a tudo isso, uma sala de TV e lareira, completando o U proposto pelo profissional. Além disso, há um hall de entrada com portas de correr, que deram um toque charmoso ao décor.

O projeto incluiu, ainda, uma surpresa para os clientes – um casal formado por um francês e um brasileiro. Durante o briefing, eles contaram para o arquiteto sobre um hotel em Veneza, onde passaram a lua de mel. Era um lugar muito especial para eles.

“Busquei fotos desse hotel e duas coisas me chamaram atenção: o teto arredondado com iluminação central, que recriamos no corredor íntimo do apartamento, e a sala de banho com piso de madeira. Nela havia um elemento central que era um boxe com chuveiro quase como uma caixa de mármore. Fizemos a nossa versão com porcelanato beneficiado no ateliê da Portobello, com corte diferenciado, e com um piso de bambu, que é mais resistente e uma ótima solução para salas de banho”, conta Tulio.

Continua após a publicidade

As referências à arte naif brasileira aparecem nas cores do projeto. Isso porque trata-se de uma paixão dos moradores e essa escolha trouxe identidade ao apartamento. Os tapetes da Punto e Filo se destacam, assim como os acabamentos dos móveis escolhidos.

Na área íntima também houve modificações. “Havia uma lavanderia muito grande com um corredor para conectá-la a dois quartos de serviço e um banheiro. Fizemos uma adaptação, ligando a rouparia com o corredor íntimo e ampliamos muito a suíte master. Conseguimos não apenas um quarto maior, como também um closet e uma sala de banho maiores, o que era importante para eles, pois o espaço tem uma vista maravilhosa para o Jardim Europa e a Igreja Nossa Senhora do Brasil”, explica Tulio.

Os clientes ficaram encantados com o resultado da reforma e acabaram vivendo apenas nove meses neste apartamento. Em certo momento, tiveram que mudar para a França por causa do trabalho e, por isso, venderam o imóvel exatamente como estava. “Como um presente, eles acabaram me chamando para fazer também o apartamento deles em Paris”, finaliza o arquiteto.