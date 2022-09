Apartamento dos anos 1960 ganha novo layout com duas cozinhas

A chegada do primeiro filho na vida de um jovem casal fez também com que surgisse a necessidade de mudar de apartamento. Eles já viviam no Leme, bairro na zona sul do Rio de Janeiro, e não queriam sair de lá. Assim, decidiram comprar um imóvel maior, no mesmo bairro, com 170 m2.

O apartamento dos anos 1960, de frente pra a praia, tinha tudo o que o casal queria, mas pedia uma reforma radical. Então, encomendaram ao arquiteto Rafael Ramos um projeto de renovação total de todos os cômodos, já que o imóvel nunca tinha passado por obras desse porte. “Os clientes me deram total liberdade para propor soluções de arquitetura de interiores e decoração, incluindo demolições de paredes para integrar ou ampliar os espaços”, conta o arquiteto. “A intervenção foi radical. Somente o piso original em taco foi restaurado e protegido com sinteco fosco”, acrescenta ele.

Entre as principais intervenções da planta, o arquiteto conta que demoliu a parede que separava a cozinha da sala e a dividiu em duas partes: a ilha com cooktop e os armários com eletrodomésticos agora ficam permanentemente abertos para a sala. Já a área que concentra a bancada com pia, a churrasqueira a gás e a máquina de lavar louças pode ser isolada por meio de portas de correr de madeira e vidro canelado (para não bloquear a passagem de luz natural). “Quem cozinha na ilha não fica mais confinado. Além de interagir com quem estiver na sala de estar ou jantar, também pode assistir tv enquanto prepara as refeições”, avalia Rafael.

No geral, a decoração segue o estilo contemporâneo clássico da arquitetura carioca e aposta em composições atemporais com uma paleta neutra e toques de verde oliva, além da forte presença da madeira freijó, que reveste todas as marcenarias do projeto. Na sala, teto, vigas, pilares e algumas paredes ganharam acabamento que lembra cimento queimado, acrescentando ao décor um toque de frescor.

Continua após a publicidade

Outro destaque do projeto é o banheiro da suíte master, que foi dividido em dois ambientes: de um lado fica a bancada e do outro um espaço reservado para banhos relaxantes, com direito à banheira de imersão de sobrepor no piso e ducha no teto. “A ideia aqui foi criar um clima de spa no banheiro do casal”, explica Rafael. Ainda no quarto do casal, o arquiteto também destaca o closet integrado à área de dormir, separado apenas por portas de correr em madeira e vidro canelado.

“Nosso maior desafio neste projeto foi reformar um apartamento dos anos 60 que nunca passou por uma reforma em mais de seis décadas. Quebramos todas as alvenarias para deixar o imóvel no osso e trazer o layout da planta para os dias atuais e as necessidades da família. A cozinha atual, por exemplo, hoje ocupa o lugar do antigo quarto de serviço, enquanto a cozinha antiga deu lugar ao banheiro social e também à área e banheiro de serviço”, conclui.

x