Apartamento em Brasília tem muita iluminação natural e decoração neutra

Com 120 m2 e localizado na Asa Norte, em Brasília, este apartamento teve uma reforma dividida em partes, comanda pelo escritório Ateliê Concreto, das arquitetas Érica Zaiden e Camille Nicola. “Essa história começou em 2019 e, de lá para cá, tivemos diversos capítulos, muitas vezes com reviravoltas surpreendentes”, diz Camille.

A cliente procurou as arquitetas para um projeto do apartamento que ela moraria sozinha, pensamos em cada espaço que se adequasse ao seu estilo de vida e necessidades. A obra começou em 2020 e veio a pandemia que fez tudo parar. Tudo foi retomado no final deste ano, com muita cautela e todos os protocolos de segurança.

“Mas eis que o tempo passou e a vida tomou novos rumos: ela se apaixonou, se mudou para casa do parceiro e com muito pesar colocou o apartamento tão desejado e sonhado para ser alugado”, revela a arquiteta, que na época estava morando no rio, mas pensando em voltar a viver em Brasília, sua terra natal. “Fiz uma proposta e acabei indo morar no apartamento”, conta.

Então, o que inicialmente tinha sido concebido para ser um apartamento de uma mulher que moraria só, virou a casa de uma família com duas crianças e tudo deu certo no final.

Continua após a publicidade

Algumas mudanças foram feitas na planta, principalmente na parte da cozinha e área de serviço. “A cozinha foi ampliada para chegar até a janela, eliminamos o quarto de serviço e a lavanderia ficou no cobogó no lugar do banheiro e o banheiro, que a cliente solicitou que permanecesse ficou onde era o quarto de empregada. Criamos um lavabo e ajustamos as dimensões dos banheiros social e suíte para que coubesse uma tão sonhada banheira”, explica a profissional.

Entre os principais desafios, estava viabilizar a banheira no banheiro da suíte, melhorar a circulação cruzada reposicionando a área de serviço para que a cozinha chegasse até a janela, pensar uma solução para integrar a cozinha com a sala, mas que pudesse ser totalmente fechada quando necessário.

Quanto às cores, o projeto tem a base neutra com alguns elementos coloridos: porta de correr da área de serviço, poltrona da sala, cabeceira da suíte. O destaque fica para iluminação natural, que entra pela enorme janela da sala e pelos cobogós, criando uma atmosfera ainda mais aconchegante nos ambientes.