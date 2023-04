7 marcas de velas artesanais para aromatizar e decorar a casa

Se antes as velas só saiam do armário para enfeitar a mesa em jantares românticos, atualmente a história é bem diferente. Protagonistas na decoração, elas ganham espaços fixos nas prateleiras e aparadores. E não é apenas adorno, tem função!

Com aromas especiais, elas ajudam a acalmar, trazem sensação de campo, cheirinho de bergamota… O céu é o limite para as marcas e os consumidores divertem-se com as inúmeras opções disponíveis no mercado.

Prova disso, são as sete lojas autorais e artesanais listadas abaixo para você escolher a sua favorita.

Nascida em 2020, a marca tem alçado voos cada vez maiores. Não à toa, as velas da The Candle Store são aromáticas, veganas, livres de parafina, biodegradáveis e ecológicas. Com diversas opções de aromas, incluindo o inusitado pistache, a loja também conta com um portfólio de aromatizadores de ambiente.

A Me.Mo busca reacender memórias afetivas a cada aroma. As linhas de produtos refletem os lugares e momentos em que foram inspirados e contam com nomes como “Izakaya em Kyoto”, “Lavandário em Marseille” e “Brisa Mansa em Ilhabela” e trazem em suas essências os gatilhos aromáticos responsáveis por transportar os clientes para esses lugares. Entrega para todo o Brasil.

Continua após a publicidade

As velas aromáticas de Bezek são livres de parafina e possuem base de cera vegetal de coco, arroz e palma. Já os formatos são variados! De flores de primavera a arco-irís, passando por opções temáticas, como os coelhinhos de Páscoa disponíveis no site oficial e Instagram. Entrega para todo o Brasil.

A Inner Beauty oferece velas veganas, feitas artesanalmente com cera vegetal de coco e soja, além dos blends de óleos essenciais que foram desenvolvidos pelo perfumista da marca. O best-seller é a vela com cristais para atrais boas energias. A marca também conta com produtos de skincare. Entrega para todo o Brasil.

Com velas ornamentais, ecológicas e feitas à mão, a Alya Velas oferece modelos para todos os gostos. Das brancas às coloridas e multicolores, com formatos ondulados ou de frutas, e aromáticas. A marca também conta com um portfólio de castiçais. Entrega para todo o Brasil.

Com diversos formatos e cores, as velas feitas à mão da Maria Nuvem são inspiradas nos quatro elementos da natureza. A marca oferece também oficinas de velas e um clube de assinaturas. Entrega para todo o Brasil.

Criada para trazer boas energias, a Pavio de Vela oferece produtos perfumados à base de cera vegetal. Para datas comemorativas como Natal e ano novo, há velas temáticas e cheias de charme. Entrega para todo o Brasil