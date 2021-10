Empreendedora moçambicana Tânia Tomé explica como chegar ao sucesso

As ferramentas de desenvolvimento pessoal e sucesso profissional que a economista, empreendedora e palestrante moçambicana Tânia Tomé apresenta em seu livro “Succenergy: Ative sua energia e descubra todo o sucesso dentro de você” são resultado da sua própria história de vida e de quem se tornou, contou a autora a CLAUDIA.

“Esse livro está dentro do contexto daquilo que eu sou como pessoa, porque eu sou economista, empreendedora, e fui tendo largas experiências lidando com pessoas. E nesse processo todo eu identifiquei que para além do capital, uma das coisas que mais falta para as pessoas são as soft skills”, conta.

Sua ligação com a escrita nasceu na infância. Quando tinha dez anos começou a escrever e, desde então, mergulhou no mundo literário. “A história começa quando eu tinha 4 anos de idade e não tive a oportunidade de viver com minha mãe. Foi um momento muito difícil e muito complicado, mas muito cedo eu comecei a entender que eu tinha que me ouvir e entender a positividade das coisas que acontecem com a gente”, explica Tânia.

Com o passar dos anos, ela se tornou cada vez mais independente, “então a minha vida toda foi o Succenergy, porque eu fui encarando todos os desafios com muita naturalidade, em vez de olhar para os obstáculos e desistir”. Para ela, “o Succenergy é mais do que um conceito, é um modo de vida”.

Tânia explica que, muitas vezes, os momentos desafiantes podem gerar bons resultados interna e externamente. Portanto é essencial que as pessoas compreendam qual é a melhor forma de agir de acordo com suas características. “Para os piores desafios, os melhores voos”, escreve.

Os conhecimentos que adquiriu ao longo de sua vida, dos 14 anos como bancária e gestora de equipes, estão presentes no conceito criado pela autora. “Eu sempre digo que não sou eu que escreve os livros, são eles que me escrevem, porque é um processo tão natural e espontâneo que a gente não escolhe escrever”, conta.

No livro, Tânia aponta que resiliência, persistência e motivação são pontos essenciais para aprender a “manter a energia encarando desafios e obstáculos ao longo da vida”.

Para alcançar, de fato, o sucesso, a empreendedora reforça a importância de quatro passos:

Entender seu propósito Amar e abraçar seu sonho Planejamento estratégico Ação

“A partir do momento que você já sonhou, realmente ama e criou uma estratégia, você tem que agir. Muita gente não tem sucesso porque não age e fica esperando”, acrescenta.

Se a ação é parte crucial do processo de crescimento pessoal e profissional, o autoconhecimento prévio também.“O livro auxilia no desenvolvimento pessoal com ferramentas que te ajudam a identificar seu eu interior, saber quais são os pontos fortes e fracos, qualidades e defeitos que você tem, para se entender”, explica a economista. Segundo Tânia, conhecer as suas características positivas e negativas te permite compreender como agir de forma útil e eficiente em diferentes situações.

A empreendedora afirma ainda que os pensamentos regem as ações, por isso é importante controlar e entender o que você pensa. “Pensamentos podem ser destrutivos, seu principal inimigo, ou construtivos. Então você precisa ter consciência do seu eu interior para controlar isso”, explica Tânia.

E aconselha: “Acorde com uma música que você gosta, separe 10 minutos para cuidar de você. Defina uma rotina ideal para você, sem levar em consideração o dia a dia dos outros, temos nosso processo individual”.

Tânia afirma ainda que temos que tomar as rédeas da nossa vida “para chegar no destino que quisermos”. Ela explica que organizou no livro “os componentes necessários para liderar o eu interno, para então poder liderar o ‘nós’ e assim gerar impacto na sociedade”.