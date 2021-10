Pesquisa revela em qual idade há o ápice da felicidade

Atualizado em 6 out 2021, 16h39 - Publicado em 6 out 2021, 16h38

Olhando para a sua história de vida, você é capaz de apontar qual foi a idade mais feliz? Essa pergunta foi feita para 17 mil participantes com mais de 50 anos de uma pesquisa aplicada em 13 países da Europa.

O resultado, divulgado no repositório científico Springer Social Indicators Research, revelou que a idade mais feliz, segundo os entrevistados, é entre 30 e 34 anos de idade.

“Os resultados mostram que a probabilidade de viver o período mais feliz da vida apresenta uma relação côncava com a idade, com um ponto de inflexão por volta dos 30-34 anos e uma tendência decrescente a partir desse ponto. Retrospectivamente, a meia-idade não é considerada o período menos provável e mais feliz da vida”, disse Begoña Alvarez, professora na Universidade de Vigo, na Espanha, e autora do levantamento.

Além da subjetividade que envolve o objeto da pesquisa, a felicidade, outro fator impacta o resultado do estudo. Segundo os pesquisadores, a falta de certeza em relação às lembranças do passado também pode ter interferido nas respostas dos participantes.

No entanto, mais do que categorizar o ápice da felicidade na vida do ser humano, a pesquisa tem o intuito de alertar o estado para a qualidade de vida dos cidadãos, já que os dados pode ser usados na elaboração de políticas públicas para pessoas idosas, por exemplo.