Renata Spallicci dá dicas de empreendedorismo feminino

No início de março, Renata Spallicci, vice-presidente executiva da Apsen e escritora do livro “Admirável Mundo Louco”, participou da Casa Clã 2024, maior evento feminino da Abril. Na ocasião, ela falou sobre como a dupla jornada de trabalho é praticamente uma regra quando o assunto é mulheres empreendedoras.

É necessário cuidar da casa, do trabalho, da vida social e de todos os outros afazeres, tornando o multitasking uma característica obrigatória.

“Essas são jornadas constantes que, muitas vezes, geram sobrecarga e exigem uma atenção especial com a saúde mental”, afirma.

Por outro lado, Renata pontua que, nos últimos anos, a mulher finalmente conseguiu ganhar mais protagonismo e notoriedade no mercado de trabalho, especialmente por conta da criação de iniciativas e políticas de valorização que hoje já são uma realidade na cultura corporativa de muitas empresas.

“Graças a esse pilar, as lideranças femininas estão, cada vez mais, no topo da gestão de grandes marcas, inspirando, empoderando e gerando propósito para que outras mulheres consigam percorrer um caminho de sucesso no mercado de trabalho”, diz.

A seguir, Renata Spallicci analisa este cenário de melhorias, pontuando quais são os desafios ainda encontrados pelas mulheres no empreendedorismo, e quais são as dicas indispensáveis para que todas possam prosperar nos negócios. Confira:

Desafios enfrentados por mulheres empreendedoras

Segundo a vice-presidente executiva da Apsen, historicamente, a mulher sempre esteve em desvantagem em relação ao homem no mercado de trabalho.

“Os problemas envolvem desde salários inferiores até a falta de oportunidades para assumir cargos de liderança e assédio. E não estamos falando do passado, pois são coisas que acontecem até hoje no ambiente corporativo”, pontua.

Renata conta que, por ter ocupado um espaço de liderança ainda muito jovem, pôde perceber algumas questões incômodas desde cedo: “Não havia mulheres nesses lugares. Essa foi uma percepção chocante pra mim, e me trouxe um sentimento de solidão enorme”, relembra.

Ela afirma que, em mais de 20 anos de carreira, nunca viu um homem ser questionado por estar numa cadeira de gestão em idade precoce. Muito pelo contrário: eles sempre eram tidos como prodígios.

“Também nunca vi um homem ser taxado de ‘ruim’ por ser firme. Enquanto isso, a mulher com o mesmo comportamento é ‘grossa’ ou ‘louca’.”

Maiores aprendizados como líder

Renata conta que uma das maiores lições que aprendeu (e que leva como parte de seu propósito) é a necessidade de ajudar outras mulheres a alcançarem posições altas no mercado.

“Eu, como vice-presidente de uma empresa que emprega milhares de pessoas, tenho a obrigação de tornar o mundo corporativo um lugar mais seguro, mais respeitoso e com mais equidade”, declara.

Atualmente, a Apsen conta com o programa “Mulheres Fortes Se Apoiam”, que visa disseminar e incentivar a diversidade, a equidade, a inclusão e uma cultura corporativa anti-machista.

“Neste ano, uma das nossas missões é justamente envolver os homens na temática para que eles também sejam agentes da transformação que queremos colocar em prática.”

Dicas para mulheres empreendedoras

Renata afirma que, em qualquer área de atuação, a capacitação e o autoconhecimento são ferramentas essenciais para o sucesso profissional.

“Sabemos que, tecnicamente, as mulheres se preparam (e muito) no Brasil. Inclusive, as pesquisas mostram há anos como nossa média de tempo de estudo é maior.”

Justamente por isso, a empresária reitera a relevância do autoconhecimento como um caminho assertivo para quem deseja prosperar tanto no negócio próprio quanto em uma carreira corporativa.

“Mentorei mulheres por muitos anos. Todas eram incríveis, mas não conseguiam se sentir prontas. E isso acontece porque nós ainda somos muito perfeccionistas, acreditamos que só podemos assumir determinada posição se estivermos impecavelmente preparadas. Por outro lado, o homem acredita que pode aprender no meio do caminho”, afirma.

É justamente aí que entra a importância do autoconhecimento: segundo Spallicci, é somente a partir dele que passamos a nos enxergar de uma maneira mais confiante e positiva.

Por fim, ela traz um recado importante: não devemos jamais despriorizar a nossa saúde mental no meio da trajetória rumo ao sucesso.

“Sei que é difícil nesse mundo caótico em que vivemos. Eu mesma tenho minhas próprias questões. Porém, reforço: não podemos negligenciar esse aspecto em nossas vidas”, aconselha.

Sobre a Casa Clã 2024

A Casa Clã é o maior evento feminino da Editora Abril. Iniciado no Dia Internacional da Mulher, e se estendendo por todo o fim de semana (de 8 a 10 de março de 2024), esse encontro presencial reuniu em São Paulo artistas, atrizes, cantoras, empresárias e ativistas para debater temas de interesse do universo feminino.

