O que é o amor para as escritoras do sarau da Casa Clã 2024

Durante o encerramento da Casa Clã 2024, segunda edição do maior evento feminino da Abril, a romancista Liana Ferraz conduziu um sarau de poesias afetivas ao lado de Carol Tilkian, criadora de conteúdo sobre o amor (@caroltilkian_amorespossiveis), e Cris Rioto, atriz e poeta (@caixadesaida).

“Convidamos mulheres que trarão diferentes cores e nuances sobre o tema. A ideia não é apenas informar, mas sim, trazer a oportunidade de resgatar a nossa escuta poética e realizar uma ativação afetiva”, explicou Liana durante entrevista que precedeu a experiência no Casarão Higienópolis.

Após a leitura de poesias e textos emocionantes, sentamos com as escritoras para conversar sobre o que significa o amor para cada uma delas. Confira a seguir:

O amor para Liana Ferraz

“O amor, para mim, é um tema coringa. Se alguém perguntar sobre o que eu escrevo, direi que é sobre o amor. Quando perguntam sobre o que quero falar em determinado evento, respondo: ‘amor’. Além de ser um assunto que entendo como absolutamente interessante para o mundo, gosto da ideia de expandir a ideia afetiva para além do amor romântico. É um tema infinito. Nunca iremos achar a definição exata. O gostoso de ser artista e poeta é continuar tentando, acalmando provisoriamente essa angústia de não conseguir definir o que é o amor. O amor, mais do que uma ação específica, é um modo de viver. É quando nos colocamos no mundo dispostas aos encontros.”

O amor para Carol Tilkian

“Sou discípula de Bell Hooks, especialmente quando ela fala que o amor deveria ser considerado um verbo, não apenas um sentimento. Eu acredito no amor que é ação. Romantizamos o sentimento e não nos comprometemos com as ações. Para mim, o afeto tem a ver com atitude, presença, vulnerabilidade. É sobre podermos sustentar as nossas próprias incoerências (e também as do outro). Amor é entender que existem muitos amores dentro de um mesmo amor. É abraçar a capacidade de se reinventar juntos. Gosto de pensar no amor como um ‘Kintsugi’, arte japonesa que cola porcelanas quebradas com laca e pó de ouro. O ouro torna a cola aparente, então você ganha uma peça onde as marcas são visíveis. Contudo, ela vale mais agora que possui ouro. É bonito pensar nessa possibilidade de reconstrução, de reajustes e de perseverança no amor.”

O amor para Cris Rioto

“Acho bonito pensar que o amor é esse bicho vivo que não cansamos de descobrir. Não paramos de aprender formas amorosas de enxergar os nossos processos e de lidar com a gente. Falo tanto de um amor romântico, quanto aquele partilhado com amigos e familiares. Acho que o amor é estarmos abertos a enxergar, escutar, se sentir vista inteiramente pelo outro. Quando me sinto enxergada, me sinto amada. Quando meus tempos e pausas são colocados em pauta, me sinto amada. O amor tem a ver com escuta, com sair um pouco de si para aprender outra língua. É uma abertura de espaço, uma disponibilidade, um compromisso, uma ação. O amor é muita coisa.”

A Casa Clã 2024

A Casa Clã é o maior evento feminino da Editora Abril. Iniciado no Dia Internacional da Mulher, e se estendendo por todo o fim de semana (de 8 a 10 de março de 2024), esse encontro presencial reuniu em São Paulo artistas, atrizes, cantoras, empresárias e ativistas para debater temas de interesse do universo feminino.

