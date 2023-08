Se arrependeu? Penteados para disfarçar o corte

Passou a tesoura na franja e está arrependida? Acordou num bad hair day e não sabe o que fazer? Para tudo existe solução! Ninguém precisa usar boné o tempo todo ou passar escova mil vezes até conquistar o visual que deseja. Aqui você encontra uma seleção de penteados perfeitos para disfarçar a franja ou aquele corte de cabelo que não ficou como você desejava, escolhidos pela equipe de cabeleireiros de Romeu Felipe, além da explicação de uma tricologista sobre como os fios crescem.

Como se dá o crescimento do cabelo?

O crescimento do cabelo é um processo biológico que ocorre em ciclos e envolve 4 fases, sendo elas, segundo segundo Viviane Coutinho, tricologista, CEO do Instituto VIC e docente da Academia Brasileira de Tricologia (ABT):

1- Anágena: as células da raiz se dividem e os fios crescem cerca de 1cm a cada mês.

2- Catágena: o cabelo para de crescer por algumas semanas. A parte interior do folículo piloso encolhe e se separa da papila dérmica, que é responsável pelo fornecimento de nutrientes ao cabelo.

3- Telógena: o cabelo permanece na raiz, mas não cresce. Em média, 15% dos cabelos estão nesta fase a qualquer momento e ela dura, mais ou menos, 3 meses.

4- Exógena: Fase que o cabelo velho cai para dar lugar ao novo. Geralmente, cerca de 50 a 100 cabelos são perdidos diariamente.

“A taxa de crescimento do cabelo varia significativamente de pessoa para pessoa, inclusive, pode variar também em diferentes partes do corpo da mesma pessoa. Genética, idade, saúde, hormônios, cuidados com o cabelo e condições médicas são alguns fatores que influenciam no crescimento ou não do cabelo”, diz a especialista. Ter alimentação balanceada, consumo de água adequado e massagear o couro cabeludo são algumas das formas de evitar que seus fios não cresçam normalmente.

Como não é possível acelerar muito este processo, é mesmo preciso investir na criatividade até que a sua franja consiga crescer.

Penteados para disfarçar a franja

Cabelo todo para trás

“Jogue seu cabelo para trás e, com auxílio de uma pomada, um spray e um pente, arraste os fios para a parte traseira da cabeça”, ensina Glau Valente, que ainda afirma “é um penteado moderno e sofisticado”.

Penteados semi presos

Da trança embutida até amarrar uma única parte, os cabelos semi presos são uma indicação de Derley Silva. Para a primeira opção, é necessário separar três mechas no topo da cabeça e ir acrescentando outras enquanto trança até a parte que preferir. Já na segunda, basta prender os fios da frente.

Todo torcidinho

“Enrolar a franja junto com o cabelo é uma excelente opção para esconder essa parte”, pontua Dani Cardoso. O truque é separar a mecha da frente e torcê-la como se fosse um rolinho, incrementando outras mechas dessa região até ultrapassar a orelha. Para quem gosta de acessórios, ela ainda indicar usar tiaras, grampos e presilhas para prender os fios da frente.

Tiara com próprio cabelo

Se você gosta de criar penteados a partir dos seus fios, esta é para você: “Divida seu cabelo ao meio, separando uma mecha de três centímetros de cada lado. Levante todos os fios que sobraram e prenda elas duas na parte de trás da nuca com um grampo ou elástico”, recomenda Derley.

Trança

Quem ama um cabelo todo trançado pode comemorar: você não precisa abandonar o penteado só porque tem franja. Luiza Britto indica passar pomada ou gel na a franja, com o cabelo repartido ao meio. “Dar uma leve desfiada na raiz também traz um efeito interessante”, completa. As faixas de cabelo, por outro lado, cumprem uma função parecida, mas são mais práticas.