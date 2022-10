Saiba como escolher o finalizador de cabelo ideal

Atualizado em 18 out 2022, 15h17 - Publicado em 19 out 2022, 08h00

Por Da redação Atualizado em 18 out 2022, 15h17 - Publicado em 19 out 2022, 08h00

Eles vêm em diferentes texturas, formatos e recomendações de aplicação específicas. Mas como saber qual é o melhor finalizador para o seu cabelo e para cada ocasião? CLAUDIA ouviu Peter Menezes, especialista em cabelo e advocate da Authentic Beauty Concept no Brasil sobre os principais tipos de finalizadores e você pode se beneficiar deles na sua rotina capilar ou numa ocasião especial para estilizar os fios.

Pomada, pasta e cera

Variando entre texturas, a pomada, a pasta e a cera capilar são ideais para um styling que precisa de acabamento seco. “Geralmente uso para fazer babyliss, por exemplo. Elas dão definição, firmeza e acabam modelando bem as pontas por conta de sua consistência. Além disso, existem as com efeito fosco e as mais brilhosas, a depender da preferência”, explica Peter.

Gel

Enquanto a pomada é mais sequinha e grossa, o gel é mais viscoso, textura perfeita para o wet look. “A gente pode utilizar o gel para criar aquele cabelo com aspecto molhado e até para arrumar o baby hair, que são os fios curtos e finos que nascem no topo da cabeça e em volta do rosto”, diz o especialista. Outra dica sua é aplicar um pouco de gel na extensão dos fios antes da escova para gerar fixação.

Óleo

Diferente da pomada e gel, que fornecem mais definição, o óleo funciona mais como um reparador de pontas que protege e embeleza o fio. “Ele melhora a aparência de pontas duplas, de pontas quebradiças e espigadas, dando um brilho natural. Mas é necessário aplicar a quantidade ideal de óleo e preferir as fórmulas mais leves para não sobrecarregar o cabelo”, ensina Peter.

Leave-in

O leave-in é um produto sem enxágue para ser aplicado nos cabelos limpos, funcionando como um tratamento instantâneo, que geralmente tem ativos hidratantes na sua composição. “Muitas vezes, ele é confundido com o creme de pentear, mas são propostas diferentes. O creme auxilia na hora de pentear e desembaraçar os fios. Já o leave-in garante que eles fiquem alinhados e sem frizz. Caso utilize o produto no cabelo antes de secá-lo com secador, verifique se ele possui proteção térmica e comece com dois dedos de distância da raiz”, explica o especialista.

Spray

O spray é a escolha ideal para quem só quer manter o penteado no lugar. Peter comenta que o produto vem em diferentes níveis de fixação, desde uma leve até a extra forte, essencial para quem vai ficar várias horas seguidas numa festa, por exemplo. Para evitar um “efeito capacete” ou rigidez nos fios, o especialista recomenda não aplicar o produto diretamente no cabelo, mas espirrar um pouco do spray nas mãos e espalhar aos poucos nas mechas.

Pó

Os finalizadores em pó são conhecidos por trazerem sustentação: seguram topetes e franjas e deixam a raiz levantada e volumosa. Por possuir um acabamento seco, eles também ajudam a controlar a oleosidade dos fios. Já a fixação vai depender da quantidade de produto aplicada, o que deve ser feito com o cabelo sempre seco.

Mousse

Com um formato similar ao de espuma, a mousse serve para todos os tipos de cabelo, especialmente os ondulados, cacheados e crespos. “Uma grande queixa dessas curvaturas é o ressecamento nas pontas. O produto consegue dar essa hidratação extra, encorpar e definir as madeixas sem que percam o movimento. Gosto de usar antes da escova para ajudar a fixar o styling”, conta Peter.

O especialista ressalta que os diferentes tipos de finalizadores podem ser combinados em diferentes quantidades e ordens de aplicação. É possível usar um produto com cera e finalizar com outro em pó, combinar o uso de um óleo com mousse ou aplicar o spray após passar o leave-in. Vale (quase) tudo para garantir o penteado perfeito.

Escolha o seu finalizador

1) Óleo Capilar Wella Professionals Oil Reflections: R$130,90

2) Sérum Capilar Kérastase Genesis Anti-Chute: R$291,90

3) Lola Cosmetics Liso, Leve and Solto – Spray Alisador Anti-Frizz: R$30,90

4) Protetor Térmico Aveda Smooth Infusion™: R$62,90

5) Keune Care Keratin Smooth Silkening Polish – Bálsamo Anti-Frizz: R$253,90

6) Pó Texturizador Schwarzkopf OSIS+ Texture Dust It: R$137,90

7) Pomada Modeladora Keune Style Shaping Fibers: R$235,90

8) Mousse Keune Style Salt: R$185,90

9) Spray Fixador Keune Style Fix: R$270,90

10) Pó Texturizador C.Kamura Dust It: R$51,90

11) Pomada Modeladora K.Pro Petit: R$104,90

12) Spray de Brilho Keune Lumi Coat: R$372,90

13) Spray Volumador Sisley Le Spray Corps Densité: R$674,90