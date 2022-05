Rodrigo Cintra lista 7 produtos essenciais para cuidar dos cabelos

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Quem não quer tratar as madeixas com praticidade?! Muita gente, na tentativa de ser mais assertivo, sai comprando tudo o que vê pela frente e acaba se atrapalhando, desperdiçando tempo e dinheiro com produtos que, muitas vezes, nem atendem às suas necessidades.

Se engana quem pensa que para ter cabelos bonitos e saudáveis é preciso ter praticamente uma loja de cosméticos em casa. Na verdade, você precisa de itens básicos para limpar, hidratar e proteger os seus fios – aqui, só estamos falando de cuidados e não de produtos para penteados. Como eu nunca deixo vocês na mão, listei 7 produtos must have para você cuidar das madeixas em casa.

1- Xampu

Independentemente do tipo da textura, todo mundo precisa ter um xampu, pois ele é essencial para a higienização dos fios e do couro cabeludo. Invista naqueles que são indicados para as suas necessidades. Essa é a primeira etapa para ganhar um cabelo bonito e com movimento E mais: quem tem fios brancos, pode usar o roxo para neutralizar o amarelado.

2 – Condicionador

Ele é responsável por selar as cutículas após a higienização. Repõe os nutrientes e fortalece os fios, facilita o deslizamento do pente ou da escova, conferindo brilho e maciez, como os cachos da atriz Taís Araújo. Lembre-se de usar o condicionador somente no comprimento e pontas, para evitar caspas, oleosidade e irritações no couro cabeludo.

3 – Óleo capilar

Ver essa foto no Instagram Continua após a publicidade Uma publicação compartilhada por Veveta (@ivetesangalo)

Se você quer ter o visual alinhado, brilhoso e macio, como o da cantora Ivete Sangalo, invista em um bom óleo. Apesar de existirem diversas fórmulas, aqueles à base de macadâmia e argan se adaptam bem a todo tipo de cabelo. Eles contribuem com a manutenção das proteínas capilares, aumentando a resistência às agressões químicas e físicas, promovem ainda uma hidratação intensa e reduzem a quebra, pois dão mais flexibilidade aos fios. O segredo é não exagerar na quantidade!

4 – Máscara de tratamento

Ver essa foto no Instagram Continua após a publicidade Uma publicação compartilhada por DANNI SUZUKI (@danisuzuki)

Seja para hidratar, nutrir ou reconstruir, você precisa ter uma boa máscara de tratamento no seu arsenal de produtos para dar continuidade aos procedimentos realizados no salão. Procure por fórmulas com óleos, aminoácidos, vitaminas, queratina e elastina, para que os seus fios fiquem sempre bonitos e saudáveis, como os da atriz Dani Suzuki.

5 – CC Cream

Ver essa foto no Instagram Continua após a publicidade Uma publicação compartilhada por Juliana Alves (@julianaalvesiam)



É um hidratante com mais funções do que o leave-in: reduz o frizz, protege contra a ação do tempo, do cloro e do sal, facilita a escovação e deixa as madeixas brilhosas e macias, como as da atriz Juliana Alves. Sem contar que é indicado para todo tipo de cabelo e pode ser usado em qualquer momento do dia, com os fios secos ou molhados, facilitando assim a finalização.

6 – Protetor térmico

Não é só quem usa ferramentas modeladoras fontes de calor que precisa de um protetor térmico. Já que o produto, geralmente, tem função para bloquear os raios UV – aqueles que danificam os fios – ele se torna indispensável no dia a dia. O hábito de não proteger os cabelos do calor excessivo ocasiona a quebra e opacidade. Então, se você quer tomar um solzinho exibindo belas madeixas, não abra mão do seu protetor térmico com filtro solar.

7 – Máscara tonalizante

Loira, morena, ruiva…Se você colore e descolore os fios, certamente vai precisar usar um tonalizante que mantenha a cor bonita por mais tempo, prolongando o seu efeito entre as manutenções, para deixar os cabelos brilhantes e saudáveis, como os da atriz Flávia Alessandra. Mas atenção à cor escolhida e ao rótulo, principalmente o tempo de ação, para não manchar.

Nesse vídeo trago mais dicas de como manter a cor das madeixas bonitas por mais tempo: