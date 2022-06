Uma característica comum dos cabelos com curvatura é o ressecamento nas pontas, que se dá principalmente pelo formato espiralado que impede que a oleosidade da raiz percorra todo o comprimento. Mas pode ficar tranquila: com as estratégias certas, é possível driblar o problema e ter fios lindos, macios e brilhantes! Para te ajudar, o cabeleireiro Hemerson da Silva Santos, conhecido como “mestre dos cachos”, revela os principais cuidados com cabelos crespos e cacheados.

“Para quem consegue reservar três dias para dar uma atenção a mais aos fios, a dica é combinar a hidratação com nutrições e reconstruções e fazer o conhecido cronograma capilar. Já para aquelas que têm o dia a dia mais corrido, o ideal é reservar, pelo menos, uma ou duas vezes na semana para fazer o tratamento, ainda que seja no próprio banho”, esclarece.

Invista na umectação capilar

Além da hidratação – de banho ou mais detalhada -, outro cuidado importante para as donas de fios cacheados e crespos é a umectação. Segundo Hermerson, esse procedimento é ideal para tratar o ressecamento de maneira mais profunda. O cabeleireiro explica que essa técnica consiste em aplicar óleo da raiz às pontas do cabelo, enluvando bem as mechas e massageando o couro cabeludo para tirar a textura áspera e estimular o crescimento, respectivamente. Depois, basta deixar o produto agindo no cabelo por algumas horas e, depois, contar com a ajuda do condicionador para a retirada no chuveiro.

“Como é feito com óleos, esse tipo de tratamento é ideal para nutrir as madeixas, deixando-as mais brilhosas e livres de frizz. Mas, além disso, ela também conta com a vantagem de fortalecer os fios e ajudar a prevenir a desagradável quebra”, disse Hemerson.

Lave corretamente

Na hora de lavar os cachos, também é preciso tomar alguns cuidados com a escolha do xampu. Para não piorar o ressecamento, uma dica importante é priorizar produtos que contem com fórmulas menos agressivas – ou seja, que promovam a limpeza necessária sem retirar a oleosidade natural do couro cabeludo. “Também vale evitar a lavagem diária, já que os cabelos cacheados e crespos não costumam acumular oleosidade e podem ser limpos em dias alternados sem sofrer com o incômodo no couro cabeludo e o aspecto ensebado”, aconselhou o Mestre dos Cachos.

A finalização ideal

Para conseguir cachos bonitos na finalização, além de escolher a técnica que mais atende suas necessidades – fitagem, plopping ou dedoliss, por exemplo -, é preciso escolher com cuidado o creme de pentear. “Como os fios crespos e cacheados não são lavados todos os dias, o segredo para deixá-los intactos até a próxima lavagem é preferir produtos que consigam garantir a hidratação e definição necessárias para resistir ao longo dos dias. Por isso, antes de escolher um finalizador para chamar de seu, procure saber o tipo do seu cabelo, pesquise que tipo de textura e fórmula mais o favorece e, depois, vá fazendo testes até encontrar o que mais deixa seus cachos do jeito que você mais gosta.”

Mesmo usando o creme e a finalização correta, em algumas ocasiões, pode acontecer dos cachos amanhecerem desarrumados. “Quando isso acontece no dia da lavagem, basta entrar no chuveiro e pentear tudo novamente; mas, quando não é, o que fazer? É simples: para continuar com os cachos bonitos sem precisar atrapalhar sua rotina, a dica é ter uma misturinha no borrifador para revitalizar apenas as partes comprometidas”, diz. “Nesse truque, uma boa dica para não deixar os fios com excesso de produtos é misturar um leave-in mais leve com um pouco de água e, ainda, um componente que ajude a hidratar e resolver o frizz – como o óleo, por exemplo.”