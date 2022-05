Baby hair: saiba o que é e como fazer

Cachos modelados sobre o rosto, como um acabamento para o penteado, o baby hair pode ser feito facilmente em casa, com auxílio de gel, pente fino e uma escova de dentes, como indica a beauty artist Camila Anac.

“Quem tem cabelo crespo, nessa área ao redor da testa, tem fios mais frágeis, com um limite de crescimento, então quando você vai fazer um penteado, esses fios não alcançam os outros”, explica.

“É algo que empodera, porque você consegue ver esses cabelos não como algo que não tem jeito ou não tem o que fazer, e consegue usá-los de uma maneira que vai exaltar a sua beleza”, disse. “Por isso o baby hair é principalmente da comunidade negra, de quem tem cabelo cacheado e crespo”, pontua.

Para fazer o baby hair, Camila recomenda gel cola (ela usa o Cerafix, da marca Radine), que pode ser encontrado em perfumarias e lojas de produtos para cabelo. “Porque realmente você pode usá-lo num cabelo 4C, que é de textura mais crespa”, garante. “O gel cola consegue dar essa firmeza que é preciso”.

Para modelar o os fios, ela usa ainda um pente fino e uma escova de dentes. “Com o pente fino, você separa esses cabelos menores, e com o dedo mesmo, passa o gel no cabelo”, disse. Ela sugere que se respeite o formato natural do cacho, para fazer as voltinhas sobre o rosto.

Continua após a publicidade Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FKA twigs (@fkatwigs)

Na hora de colar os fios, lembre sempre de pressionar o dedo sobre o cabelo e o segure por uns instantes. “Você vai modelar com o cabo do pente fino e vai pressionar com o dedo até o produto ficar seco e você sentir ele paradinho no lugar”, disse.

Há quem use, nesse momento um pano de cetim por cima do baby hair, para fixar melhor o produto, mas Camila prefere prosseguir sem o acessório, para ver como os fios estão posicionados.

“O grande babado do baby hair é você pressioná-lo (contra o rosto), então a escova de dente é interessante também porque ela já dá essa pressão”, disse. “Você vai pressionando e modelando, pressionando e modelando. Eu gosto de fazer esse movimento até secar, quando vejo que dali o cabelo não sai mais”.