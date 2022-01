Que delícia o verão: penteados e cuidados para cabelos com curvatura

O verão está aí e nada melhor do que penteados práticos e lindos para refrescar as madeixas cacheadas, crespas e onduladas. A boa notícia é que fazer algo no cabelo não precisa ser complicado. Conversamos com uma especialista para saber quais são as tendências e tirar todas as dúvidas sobre os cuidados com os fios.

Mabel Garcia, expert em cachos, empresária criadora da marca Raízesse e certificada internacionalmente, acredita que a beleza do cabelo crespo, cacheado ou ondulado precisa ser valorizada com carinho. Envolvida por completo, sua missão é resgatar o orgulho e valorização dos cabelos naturais com foco na autoestima das pessoas, em sua grande maioria, negras.

Cuidados

“Cabelos com curvatura tendem a aumentar o ressecamento no verão, por isso é super importante aumentar a proteção dos cabelos e evitar a superexposição ao sol”, explica a hair stylist. Ela aponta que apostar em produtos finalizadores com proteção térmica e solar é essencial.

A especialista aconselha usar e abusar dos acessórios para cuidar das madeixas: “Os chapéus, lenços, turbantes, também são excelentes opções para proteger os cabelos, além de conferirem mais estilo ao look”.

Na limpeza, ela indica: “Use um shampoo de limpeza livre de sulfatos. Não precisamos de agentes agressores e super adstringentes. Um erro comum é usar shampoo anti-resíduos pensando que está tratando os cabelos [e não está]”.

Além da proteção na praia e na piscina, o cabelo precisa de nutrição, reposição lipídica e hidratação. Mabel aconselha investir em uma boa máscara nutritiva para dar mais brilho e maciez aos fios. “Invista em uma boa máscara, algumas podem ser usadas no lugar do condicionador se deixar agir menos tempo, e outras podem até permanecer nos cabelos”, explica.

“Desembarace os fios com delicadeza começando pelas pontas subindo em direção a raiz. Um erro comum é começar a pentear de cima para baixo, aumentando a dificuldade [e danificando os fios]”, ensina a especialista.

Algumas pessoas costumam lavar as madeixas apenas uma vez por semana, mas Mabel explica que um cabelo limpo é mais saudável, tanto para os fios quanto para o couro cabeludo. “Lave sempre os cabelos, não deixe a sujeira aumentar demais”, aconselha.

Penteados

No calor do verão, os cabelos podem ficar pesados e não serem exatamente refrescantes, por isso apostar em penteados pode ser a saída para uma estação mais leve.

A hair stylist aponta que “penteados semi presos e/ou menos apertados estão em alta” e podem ser uma ótima opção para o look praia ou piscina.

Mabel sugere ainda abusar de coques frouxos e tranças mais despojadas, que dão um ar mais despretensioso ao look.

“Os acessórios são perfeitos para dar ainda mais estilo aos looks. Os lenços coloridos e estampados nos cabelos, faixas e turbantes feito a mão, como o crochê, são hit neste verão!”, afirma.