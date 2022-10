Protetor térmico para cabelo: 10 motivos para incluir na rotina

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Atualizado em 6 out 2022, 14h48 - Publicado em 7 out 2022, 08h33

Por Rodrigo Cintra Atualizado em 6 out 2022, 14h48 - Publicado em 7 out 2022, 08h33

Secador, chapinha, difusor, modelador de cachos, todo o calor dessas ferramentas vai ajudar a modelar os fios, mas, usados de forma frequente, eles podem levar à quebra, ressecamento, opacidade e ainda – pasme – alterar a cor. Isso mesmo, mudando um pouco aquela tonalidade que você levou horas no salão para conquistar. Por isso, o protetor térmico é tão indicado. Confira mais motivos para incluí-lo na sua rotina.

10 razões para usar o protetor térmico

1- O protetor térmico age como um filme, uma barreira, protegendo dos danos do calor e retendo a umidade. Também vai blindar a cutícula. Com isso, as chances das pontas ficarem ressecadas são menores.

2 – Ele também deve cuidar dos fios. Procure por ingredientes como a proteína do linho, que ajuda na restauração de cabelos danificados e ainda controla a estática responsável pelo frizz. É importante ter óleos essenciais, como argan, ojon, monoi, buriti, mirra, cálamo e macadâmia, que ajudam a nutrir. Além de vitaminas E e C, que são antioxidantes naturais e protetores do DNA capilar, e ainda protegem dos raios UV.

3 – O protetor térmico pode ser usado com outros produtos. Ou seja, você ainda pode investir em um spray de brilho para o comprimento e um óleo para fortalecer os cuidados com as pontas.

4 – Ele pode ser multifunção, isto é, ter vários ativos diferentes para outros cuidados, como a proteção dos fios contra agressões provocadas por piscina e mar e facilitador da escovação. Assim garante um look poderoso, como o da atriz Tainá Müller.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tainá Müller (@tainamuller)

5 – Aliás, esse poder desembaraçante é incrível para não danificar ainda mais as pontas. Mas se chegou nesse ponto, vale pensar em cortar. Nada de fugir da vitamina T (tesoura). É importante para manter o corte, a saúde e o movimento das madeixas. Falei sobre isso aqui.

6 – O protetor térmico ajuda a minimizar o frizz, ou seja, precisa ter um alto poder de hidratação. Isso não significa que você precisa borrifar muito produto para que ele funcione, combinado? É só aplicar um pouco e distribuir bem.

Continua após a publicidade

7 – Use no cabelo úmido, antes de começar a secar. Mas pode ser aplicado nos cabelos secos, para deixá-los macios e brilhantes, como as madeixas da atriz Tania Khalil.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tania Khalill (@taniakhalill)

8 – Um produto para todas as texturas. Muitas amam o cabelo natural, mesmo assim querem variar o penteado. E não tem o menor problema de mudar a imagem quando você quiser. Se você escolher um protetor térmico que funcione em todas as texturas, vai poder alisar ou cachear.

9 – Serve para cabelos coloridos. Aliás, é imprescindível. Além de não mudar a cor, também ajuda a prolongar a tonalidade até a data da manutenção.

10 – Deixa um toque aveludado. Além de todos os benefícios, o protetor térmico tem em sua composição nutrientes que envolvem os fios e conferem essa sensação. Vale lembrar: nada de ficar passando a mão toda hora nas madeixas. Você vai desmanchar seu penteado e tirar a eficácia do produto.

Precisa de mais dicas de cuidados? Fiz um vídeo com alguns segredinhos: