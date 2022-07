Rodrigo Cintra ensina como amenizar o frizz

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Quem sofre ou já sofreu com frizz sabe bem como é ter o visual comprometido pelos cabelinhos que insistem em ficar arrepiados, dando aquela sensação de desleixo e bagunça, não é mesmo?!

Apesar de ser um problema bastante comum, a origem pode variar, ou seja, em alguns casos acontece por falta de hidratação, quebra, ou até mesmo pelo atrito na hora de dormir. Selecionei os principais problemas e trago dicas para te ajudar; confira.

Cabelo quebrado ou cabelo novo?

Seja na hora de escovar, nos penteados muito apertados ou no excesso de procedimentos químicos, os cabelos podem acabar quebrando próximo à raiz e a falta de peso pode fazer com que eles fiquem arrepiados, assim como acontece quando novos fios estão crescendo. Mas o que fazer, Cintra? Para os casos citados, recomendo o uso de um reparador de pontas a base de óleo de argan ou macadâmia. Basta aplicar gotas no comprimento e pontas e depois, aplique o que sobrar na palma direto no topo da cabeça. Isso vai ajudar os fios a ficarem mais encorpados, pesando para baixo, como os da atriz Letícia Spiller. Atenção: não aplique o produto diretamente na raiz, próximo ao couro cabeludo, pois ele pode entupir os bulbos e piorar essa condição, combinado?

Invista no xampu e no condicionador certos

Além do tratamento feito no salão, é indispensável cuidar dos fios em casa diariamente. Para isso, invista em uma linha de xampu e condicionador próprio para as necessidades das suas madeixas. Dê preferência à fórmulas ricas em extrato de quinoa e óleos essenciais, como a mirra e cálamo, que são grandes aliadas quando o assunto é combater os cabelos arrepiados. Eles ainda te ajudam a conquistar o visual macio e brilhante, como as madeixas da cantora Juliette Freire.

Falta de hidratação

O cabelo ressecado também tende a ficar com bastante frizz, com uma textura seca e sem vida. Para reverter essa situação, invista em uma boa hidratação com produtos ricos em óleos. Você também pode pedir ajuda do seu cabeleireiro para definir um cronograma de tratamento adequado para que os seus cabelos tenham movimento, como os da atriz Débora Nascimento, sem que os fiozinhos fiquem arrepiados.

Continua após a publicidade

Evite passar as mãos nos cabelos toda hora

Algumas pessoas têm esse costume para tentar deixar os fios mais polidos, mas a sujeira e a oleosidade podem deixá-los mais arrepiados, principalmente para quem tem o cabelo cacheado, fazendo com que as mechas percam definição e fiquem mais bagunçadas. Nesse caso, para ter um visual definido, como o da atriz Cris Vianna, a solução é se policiar.

Atrito provoca o frizz

A culpa pode ser do seu travesseiro, ou melhor, da sua fronha. Sim, isso mesmo! Os tecidos de algodão absorvem a umidade natural da fibra capilar e, com o atrito, os fios ficam mais embaraçados e com frizz. Para ter o visual impecável da cantora Negra Li, aposte em uma fronha ou touca de cetim ou de seda, que permitirá os fios deslizarem delicadamente durante o sono.

Já ouviu falar da estática?

Pentes e escovas com dentes/cerdas de plástico ou de nylon produzem e transmitem carga elétrica para os fios e os deixam arrepiados, principalmente se estiverem secos. Já as escovas e pentes produzidos a partir de materiais naturais, como a madeira, por exemplo, evitam essas cargas elétricas, devido às suas características moleculares, que não transferem a eletricidade. Assim os cabelos podem se manter mais alinhados, como os da atriz Alessandra Negrini.

Vale lembrar: se o seu cabelo vive em processo de queda e crescimento, vai deixar muito frizz aparente. E, mesmo você tomando todos os cuidados acima e o frizz não desaparecer, pode ser que você precise procurar um médico para dosar seus hormônios e vitaminas.

Nesse vídeo eu trago mais dicas sobre como amenizar o frizz: