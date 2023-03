Banho de colágeno: tratamento promete cabelos mais saudáveis

Não é novidade que o colágeno é ótimo para a pele, mas você sabia que ele é igualmente importante para os cabelos? Através dessa proteína, você pode ter fios mais soltos, brilhosos e bonitos, com menos frizz e a porosidade, que são problemas recorrentes às mulheres. Em salões, tratamentos com o componente já aparecem, como é o caso do banho de colágeno, que potencializa os cuidados mantidos em casa.

O que é banho de colágeno

O banho de colágeno é um tratamento de reconstrução voltado a cabelos fragilizados, que possuem a desidratação como um de seus principais problemas. “Ele cria uma película protetora em volta da fibra capilar, protegendo o fio e aumentando a capacidade de reter a umidade, o que auxilia no combate ao frizz e fios ressecados”, explica a cabeleireira do Studio B&B, Bárbara Carvalho. Como resultado, o cabelo fica visivelmente mais saudável.

Esse tratamento é indicado para todos os tipos de estruturas capilares, independente de formato, cor, espessura ou naturalidade, mas deve ser associado a outros ativos reparadores para efeitos mais efetivos, segundo a hair stylist Bárbara Botelho. Fazê-lo em conjunto ao seu cronograma capilar, respeitando as recomendações do profissional, então, torna-se a opção mais vantajosa, já que isoladamente ele não vai salvar seu cabelo. “Nenhum produto sozinho faz milagre”, comenta o cabeleireiro Ewerton Silva.

Banho de colágeno alisa o cabelo?

A função do colágeno não é alisar os fios, mas sim tratá-los. Ele é um aliado para cabelos que precisam de mais resistência, mas não tem formol ou outros componentes que possam torná-los lisos. Assim, se a procura é pelo fim da curvatura, o banho de colágeno não vai trazer o que você espera – e não caia nessa, viu? Existem lugares que vendem alisamentos como se fossem tratamentos, Agora, se você deseja potencializar seu cabelo, complementando seus cuidados, aí sim vale a pena.

Quem pode fazer banho de colágeno?

Livre de químicas, o tratamento serve para qualquer pessoa. “O colágeno é a proteína responsável por devolver a elasticidade dos fios e dar resistências ao cabelo sensibilizado. Dessa forma, qualquer um pode aderir”, explica Carvalho. Ele, no entanto, não vai ser tão potente em quem tem cutículas e fios pouco dilatados, já que a molécula é grande, explica o profissional.