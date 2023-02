Cabelos ondulados: Como finalizar, lidar com o frizz e day after

Quem tem o cabelo entre o liso e o enrolado costuma ficar perdido na hora de finalizar se o objetivo for ativar as ondas naturais. Muitas vezes, nem sequer sabemos que os fios tendem a ondular e apelamos para o babyliss e outros métodos para fazer isso. Esse processo de entender como é o cabelo, qual a melhor forma de usar e finalizar, é mais complexo do que parece e requer paciência, além de testes de produtos. Estamos aqui para te ajudar com dicas de como finalizar os cabelos ondulados, contornando os probleminhas mais comuns e finalmente conquistando aquele visual dos seus sonhos.

Como a pele, os cabelos têm textura, necessidades e nem sempre vão ficar como a gente idealiza e tudo bem. O mais importante é aceitar seu fio e tratá-lo bem – especialmente se o foco for valorizar a forma natural dele.

Meu cabelo é cacheado ou ondulado?

Quero usar meu cabelo finalizado natural, mas meu fio é cacheado ou ondulado? Essa questão pode parecer crucial quando vemos a quantidade de produtos para cada segmentação de fio. Nando Querichelle, hairstylist do Circus Hair, em São Paulo, esclarece que entender qual é o seu fio pode ajudar na hora de finalizar.

“Muitas vezes, se usamos um produto de cabelo ondulado em um cabelo cacheado ou crespo, ele vai dar um efeito muito fraco, sem muita definição e pouco brilho, com aspecto de seco. Já no cabelo ondulado, se usarmos um produto para cabelo cacheado ou crespo, pode ficar muito pesado com aspecto oleoso”, explica. A escolha de finalizadores incorretos pode atrapalhar até mesmo a ondulação do fio, que pode tender a ficar mais liso com o uso de nutrientes errados.

Então se eu optar por um produto para cachos e meu cabelo for ondulado não posso usar? O profissional explica que é importante saber dosar o que você está passando no cabelo.

“O produto para crespo costuma ser mais nutritivo e pesado, mas também pode ser usado em ondulados e cacheados, a dica é usar menos quantidade, assim ele rende ainda mais”, explica Bianca Hulmann, empresária e especialista em cabelos ondulados, cacheados e crespos, do Studio Bianca Hulmann, em São Paulo.

Dicas para finalizar o cabelo ondulado

Não existe molde ou fórmula para lidar com cabelos, cada fio é diferente e o que funciona para uma pessoa, pode não ser o ideal para outra. Vale a pena testar diversos métodos para conhecer melhor o seu caso e entender o que vai dar certo. No entanto, temos alguns truques para finalizar os fios.

Após lavar os cabelos e hidratar, divida – ainda molhado – em mechas e vá desembaraçando com o auxílio de um creme – para pentear, por exemplo. É um bom momento para ir fitando o fio, mecha por mecha (uma escova com cerdas macias e flexíveis pode ajudar a evitar o frizz neste processo). Após passar o creme, vá estimulando os fios amassando-os com as mãos das pontas até o meio. Após todo esse ritual, deixe secar naturalmente ou inicie a secagem.

Outro método que pode ser ótimo e prático é ativar as ondas durante o banho. Com os cabelos bem molhados, jogue os fios para frente e vá passando um produto ativador de ondas – usando o mesmo processo de amassar. Finalize com um jato de água fria e na hora de secar, aplique um leave-in e use a toalha de microfibra, ou algodão, sempre dando amassadinhas no cabelo.

E como evitar frizz?

Frizz é um efeito natural do cabelo, mas pode ser influenciado pelo clima e os produtos que você utiliza. De fato, ele incomoda e é bem comum em cabelos ondulados e cacheados. Precisamos aceitar um pouco a textura natural dos nossos fios, mas é possível usar uns produtinhos para auxiliar nessa aceitação.

“Para lidar com o frizz eu indico finalizar o cabelo bem molhado e usar a gelatina, que forma uma película nos fios, mantendo a umidade e evitando o frizz”, recomenda Bianca.

“Quanto mais caprichada for a finalização, menos esse efeito você vai ter”, explica Nando Querichelle. Usar uma escova com cerdas macias e flexíveis para juntar bem os fios na raiz também pode ajudar a diminuir o frizz.

O creme para pentear também é importante, ok?! “Esse é um produto desenvolvido com o objetivo de dar mais emoliência e facilitar o desembaraço dos cabelos com curvatura, hidratar e reduzir o frizz. Normalmente, sua textura é mais leve do que a do ativador de cachos”, recomenda Jean Paul do Vanilla Salon.

Finalizei, ficou lindo, mas e o dia seguinte?

Manter a definição dos fios é um drama constante na vida das onduladas, não existe uma forma mágica de manter, mas existem uns truques. “Um mousse para revitalizar os fios, dormir com touca/fronha de cetim e também um coque abacaxi evita que o cabelo desmanche muito durante a noite”, recomenda a especialista Bianca Hulmann.

Agora, se mesmo assim você acordou com os cabelos pouco definidos, água é a chave para definir as mechas. Um borrifador pode te ajudar nessas horas. Cremes e óleos também podem estimular a onda a voltar para o lugar, já que a hidratação é a principal forma de fazer isso. Por isso, coloque um pouco de creme ativador de cachos junto de água e borrife por todo o comprimento, amassando com as mãos.