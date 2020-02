Spa dos pés: como fazer relaxamento e automassagem em casa

Cuidados caprichados garantem pés macios e hidratados

Escalda-pés

Os pés precisam de tratamentos que auxiliem na circulação e no relaxamento. “Comece fazendo um escalda-pés. Para prepará-lo, ferva 1 litro de água e despeje numa bacia. Vá temperando com água fria até que o calor fique suportável para deixar os pés totalmente imersos. Acrescente sal ou óleos essenciais e deixe-os por cerca de 20 minutos”, explica Maria Aparecida. O escalda-pés, além de relaxar os pés, vai potencializar os benefícios da automassagem.

Automassagem

“Espalhe um creme ou óleo por toda a área dos pés: planta, calcanhar, dorso e pontas dos dedos. Esse movimento inicial vai ativar a circulação. Depois, com a mão fechada, faça manobras pressionando e deslizando sobre a planta dos pés. Se tiver algum ponto com dor, friccione com os dedos a área por aproximadamente três minutos”, ensina a especialista.

Aos poucos os músculos vão se soltando e a sensação de relaxamento começa a surgir. Com esses cuidados, logo seus pés vão estar renovados. E também macios e perfumados.

Dica de estrela

“Gosto de manter os pés sempre hidratados. Uso um creme que os deixa bem macios. Vou à pedicure duas vezes por semana, pois adoro os cuidados que envolvem a feitura dos pés”, revela Mariana Rios.

Produtos

